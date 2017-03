DC proclama a Carolina Goic condicionando participación en primarias

En su discurso, la ahora candida inició dando una declaración de principios: "A la DC no la pautea nadie". Siguió reconociendo los desafíos actuales de la política y del bloque de gobierno, obstáculos a superar en los que estaría condicionada la participación DC en la elección primaria del 2 de julio. Reconocidos militantes apoyaron demorar la definición del mecanismo.

Algunos querían que hoy se definiera la postura de la Democracia Cristiana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Nombres como Mariana Aylwin o Edmundo Pérez Yoma dieron entrevistas previas asegurando que no era posible seguir adelante con la Nueva Mayoría, por eso, decían, era fundamental que la DC iniciara un camino propio, cuyo primer paso era definir que irían a primera vuelta.

Sin embargo, durante la tarde de viernes, el consejo nacional llegó al acuerdo que solo nominarían a Carolina Goic como su carta presidencial este sábado, pero que la definición final sobre la competencia en primarias o primera vuelta la iban a tomar en el futuro. Lo que sería visado por la Junta Nacional.

Así, la ahora abanderada, hizo ingreso a la reunión entre gritos de las juventudes democratacristianas: “Hoy tenemos una tremenda oportunidad de cambiar las cosas, pero también de recuperar la capacidad de diálogo (…) Debemos tomar en nuestras manos las necesidades de los chilenos, ahí tenemos que centrar el debate”.

Ya en su discurso, sacó la voz: “No vamos a aceptar que nos pauteen. Vamos a tomar las decisiones, entre todos. Lo vamos a hacer en el momento oportuno. Estamos en medio de un proceso de refichaje, eso requiere de un espacio, de un tiempo para tener certezas. Hoy, probablemente, más que tomar definición, podemos discutir el marco del entendimiento, cómo avanzamos en un acuerdo programático donde estemos seguros que vamos a alcanzar las bases para cumplir lo que prometemos”. Así hizo un llamado a conversar sobre cómo manejar las diferencias dentro de un pacto que “debe estar a la altura de lo que el país necesita”.

Siguió diciendo “que nadie se equivoque camaradas. Aquí está la DC, con domicilio político conocido por todos. Nuestro domicilio es la centroizquierda, de ahí no nos moveremos, camaradas. Que nadie se equivoque. No somos la derecha, nuestro proyecto político es distinto”. También emplazó indirectamente a Alejandro Guillier, a quien llamó a tomar definiciones claras.

En la reunión que desde temprano reunió a más de 700 militantes falangistas en el Círculo Español de Santiago, representantes de todos los colores internos entregaron sus opiniones. Uno de los primeros en declarar para la prensa fue el senador Andrés Zaldívar. “Lo más importante es que hemos encontrado una candidata con un liderazgo nuevo. El problema si vamos o no a una primaria, debe resolverse en su oportunidad”.

El ex ministro valoró la postura de Carolina Goic, quien comprometió su participación en las primarias a la existencia de un programa común del bloque de Gobierno. “En una nueva junta debemos decidir qué hacer con la candidatura. Es lo práctico”.

Yasna Provoste, por su parte, reforzó el compromiso de su sector con la Nueva Mayoría: “Que no le quede duda a nadie que es importante someterse a las primarias”. La diputada reconoció que como disidencia a la mesa, no les parece entendible una opción distinta, toda vez que para cargos menores como representantes municipales o parlamentarios, los militantes han aceptado esta forma de definición.

Gutenberg Martínez, uno de los militantes más influyentes en la falange, e impulsor de la ida de llevar un candidato de la DC a las presidenciales, señaló que lo importante en este momento es que el partido muestre unidad en el respaldo a Carolina Goic. “En una definición posterior tomaremos las decisiones del mecanismo, tal como lo conversamos con el Consejo Nacional”.

Para Martínez, el “confuso escenario actual” en el que se encuentra el bloque de Gobierno, impide adelantar una definición final. “Está pendiente el proceso de refichaje; tampoco está claro cuántos partidos lo van a alcanzar, y eso condiciona una de las alternativas”.

Así, el representante del sector “guatón” del partido, traspasó la responsabilidad de la primaria a los otros partidos del bloque: “En lo que podría denominarse una economía procesal, no tiene sentido discutir, mientras no se aclare si va a existir realmente una primaria”.

Por su parte, el diputado Fuad Chahín dijo que el partido tendrá un debate con los temas de fondo, en el que el centro será evaluar la mejor opción para que Carolina Goic llegue al triunfo: “La candidatura de Carolina Goic es para poder ganar la presidencia de la república desde la centro izquierda, no es testimonial”.

Los fantasmas de Orrego

Desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1994 que la Democracia Cristiana no logra elegir un presidente. Los más de veinte años no han sido fáciles para el otrora principal partido del país.

Por eso, en el actual escenario de dispersión política, los malos resultados de la candidatura de Claudio Orrego en la última elección presidencial, ponen el punto de incertidumbre en el devenir de la falange.

Atendiendo a ese escenario, la presidenta DC pidió apoyo a todos los militantes: “Sin unidad, no tenemos ninguna posibilidad de triunfar. Les quiero pedir que esta sea una candidatura de toda la Democracia Cristiana, donde todos se sientan representados”

Pero Pérez Yoma reinstaló los miedos. En una entrevista declaró ser partidario de la renovación que significa Carolina Goic para la clase política, también insistió en que con ella se puede recuperar el sentido democratacristiano, un relato perdido en las últimas décadas. Sin embargo, habló del poco conocimiento que tenía la senadora en el resto del país, haciendo referencia a lo que marcan las encuestas. Así, no dudó en sentenciar su futuro: “Si vamos a una primaria, el 2 de julio se acaba la carrera”, lo contrario pasaría en primera vuelta. Los meses extra para hacer campaña, serían, a juicio del histórico militante, la pieza clave en el triunfo de la carta DC.

Pese a sus declaraciones, dijo que la situación política actual no tiene que ver con la de 2013. “La popularidad de Michelle Bachelet era abrumadora, lo cual no dejó espacio para negociación política ni de programa. Hoy no hay ningún candidato del que se pueda asegurar que va a ganar”.

Andrés Zaldívar profundizó en las capacidades de negociación de la falange. Así, destacó la postura de la candidata, quien condicionó su participación a una primaria al establecimiento de un acuerdo que los beneficie como partido.

La deuda socialista

La nominación de Goic está precedida por la de Alejandro Guillier y Ricardo Lagos. De ese modo, solo falta conocer la carta presidencial del Partido Socialista. La tienda de la presidenta ha tenido innumerables problemas para tomar su decisión. Hoy, a un mes de la primaria que enfrentará a José Miguel Insulza y Fernando Atria, todavía hay voces que piden apoyar a la carta del PPD o a la radical.

Su secretario general, Pablo Velozo, reconoció que están atrasados en su discusión. Sin embargo, defendió la labor de la mesa directiva: “Decir que no hemos tomado una decisión, es mentira, porque sí fijamos la consulta. Pero algunos como Osvaldo Andrade han dicho que hubo un vacío de poder, cosa que no es cierta y es dolorosa”.

*Foto: Prensa DC