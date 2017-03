Nueva Mayoría se debate entre los conflictos internos y la agenda legislativa

De cara al último año de gobierno de la Nueva Mayoría, los partidos oficialistas también entran en etapa de definiciones ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo y que, al parecer, es lo que ha monopolizado su agenda política y que ha llevado incluso al ministro del Interior, Mario Fernández, a plantear que se hace difícil mantener al bloque unido en medio de la contienda presidencial: “Veo muy difícil hacer convivir una coalición en el gobierno y una no coalición en la lucha electoral”.

Esto, por la indefinición que reina en el conglomerado, además, en lo relativo a la realización de las elecciones primarias del 2 de julio ya que por un lado, no existe claridad si la totalidad de los partidos políticos de gobierno podrán legalizarse después del 14 de abril por las dificultades que han encontrado en el proceso de refichaje, sumado a las declaraciones de diversos personeros que plantean que los candidatos vayan a primera vuelta directamente.

La nominación de Carolina Goic como abanderada de la Democracia Cristiana lejos de calmar las aguas, continúo abriendo debate en el bloque. En su discurso, la senadora encaró a Alejandro Guillier, llamándolo a tomar definiciones propias y claras.

La respuesta no tardó en llegar, el ex conductor de noticias dijo que “no se puede estar jugando a doble bando, porque no puedo llegar a un Gobierno sin saber si un grupo me va apoyar, si no me va apoyar o que cada vez que sienta que no está de acuerdo con algo, se descuelga y empieza con las presiones”.

Las diferencias diarias marcan la tónica que ha tenido la Nueva Mayoría en casi todo el tiempo de gobierno. Uno u otro problema los ha enfrentado, por lo que en los últimos doce meses de gestión la tarea de sacar adelante los proyectos comprometidos se pone cuesta arriba.

En ese sentido, el senador Andrés Zaldívar planteó que más allá de las definiciones en materia presidencial que tendrá que tomar su partido así como el resto del oficialismo, temas como la Reforma Educacional, nueva Constitución y Reforma a la Salud, deben ser abordados, por lo que emplazó a la coalición a no profundizar las discrepancias internas.

Este año Zaldívar encabezará el Senado, en ese contexto, señaló que “lo peor que nos puede pasar en este último año es que nuestras diferencias puedan profundizarse en período electoral. Yo espero que la Presidenta Bachelet cuente con nuestro apoyo hasta el último día de su gobierno, y ojalá que podamos avanzar en todos y cada uno de los temas que están pendientes”.

Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Luis manifestó su anhelo que cada uno de los precandidatos del oficialismo reafirme su compromiso con las elecciones internas del 2 de julio. “Si Carolina Goic, Gullier o Lagos quieren gobernar Chile con una coalición, deben tener el respaldo de una coalición”.

Bloque que, a juicio de Castro, debe centrar su futuro programa de gobierno en temas como la reforma a las pensiones y una “profunda” reforma a la Salud, urgencias en las que habría consenso preliminar.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete adelantó que esta semana se abocarán en la proyección de los principales lineamientos que deberá tener un futuro programa de gobierno de la coalición.

Sin embargo, no todo es pensar en el próximo gobierno. Para el PPD, uno de los temas prioritarios de sacar adelante, y a manera de legado del gobierno, es la Nueva Educación Pública y la Educación Superior, “que son las cosas más estructurales”, según Navarrete. Además, se debe abordar la transformación de la Conaf y la Onemi, dada las últimas emergencias que ha vivido el país, así como del Sename: “No son temas de debate ideológico, sino más bien de adecuaciones del Estado a los nuevos requerimientos”.

Navarrete coincidió con Juan Luis Castro al situar a la reforma de las pensiones como uno de los pilares de un futuro gobierno de la centro-izquierda, y sobre el cual debería estar cimentado el eventual programa de gobierno de la Nueva Mayoría, además de una reforma a la salud, no obstante, esta es una reforma que debería haber sido cumplida en esta administración.