Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna opción que pueda ser extraditado”

Alberto Espinoza se refirió a las conversaciones que sostendrá el diputado Issa Kort de la UDI con funcionarios del gobierno argentino, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para lograr revocar el estatus de refugiado del ex frentista, y que así enfrente el juicio por el asesinato de Jaime Guzmán.

Como un episodio más de la “ofensiva permanente” de la UDI por reivindicar el nombre de Jaime Guzmán, calificó el abogado Alberto Espinoza el anunciado viaje a Washington del diputado gremialista Issa Kort para reunirse con representantes del gobierno de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lograr que se revierta el carácter de refugiado de Galvarino Apablaza y sea extraditado a Chile, en donde se le acusa de participar en el homicidio del fundador de la UDI.

Espinoza señaló que es contradictorio el ensalzamiento de la figura de Guzmán que hace la UDI y que ahora pretende reivindicarla en la CIDH “cuando todos sabemos que Guzmán es una persona que está claramente comprometida con la Dictadura Militar”. Al mismo tiempo que auguró que las gestiones que pretende realizar la UDI “está destinadas al fracaso”.

El jurista opina que Argentina no estará “disponible para reconocer una infracción a la Convención Americana por el hecho de haberle otorgado el refugio a Galvarino Apablaza”.

Recordó que, a pesar que el gremialismo ha emplazado al presidente argentino Mauricio Macri, dada su cercanía ideológica, a facilitar el revocamiento de la condición de refugiado de Apablaza, éste se ha mantenido sin cambios ya que es una decisión que tomó el Estado de Argentina.

Espinoza reiteró que desde que se le otorgó el refugio a Galvarino Apablaza ya no hay posibilidad alguna que se pueda dar curso a una extradición, “a menos que se le revocara el refugio”, y en esa eventualidad, de todas maneras habría que iniciar una nueva solicitud de extradición.

“Argentina con Macri, con Cristina Fernández, con quien haya sido el gobernante de turno, ha defendido como Estado el otorgamiento del refugio, porque el refugio no es una cuestión de gobierno es una cuestión de Estado. Macri lleva un año en el gobierno y la cosa no ha cambiado, no se ha movido ni un milímetro”.

Finalmente, Alberto Espinoza atribuyó estas acciones de la UDI, así como la anunciada por su presidenta, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, de acudir a la CIDH para interceder por los condenados por violaciones a los DDHH de Punta Peuco, a una maniobra mediática destinada a ocultar las formalizaciones y problemas judiciales que enfrentan algunos de sus militantes.