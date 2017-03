Ataque en La Araucanía: Comunidades rechazan aplicación del estado de excepción

A raíz de los hechos ocurridos la madrugada del domingo, donde se encontraron 19 camiones quemados, 9 acoplados y un galpón al norte de Temuco, el directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) solicitó al Gobierno declarar estado de excepción en La Araucanía.

Los camioneros viajaron hasta Santiago y fueron recibidos por el ministro del ministro del Interior, Mario Fernández. Hasta este domingo, la exigencia del gremio era que el secretario de Estado, se dirigiera hasta la región, durante las siguientes 72 horas.

El gremio también pidió a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministro del Interior restablecer el estado de derecho en la región, esperando que este último acuda a un “comité de emergencia” convocado para este martes por varios dirigentes locales.

El presidente del gremio, Sergio Pérez instó a las autoridades a cumplir con las demandas de los camioneros, de lo contrario, no descartan movilizaciones: “Estamos disponibles para que conversemos en La Araucanía y para que se nos informe cuáles serán las medidas correctivas definitivas para disminuir este grave problema, fundamentalmente, para los camioneros, las forestales, los multigremios. No puede ser que tengamos que trabajar con convoyes con resguardo policial”.

Sin embargo, el ministro Fernández aclaró que no estaba dispuesto a trabajar bajo presión: “Lo voy a decir muy tajantemente, yo bajo amenazas no trabajo. No es un asunto de gustos una mayor celeridad o no porque es un hecho delictual que debe investigarse según los plazos de la ley”.

Para el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, no hubo reacción oportuna ante estos acontecimientos, siendo necesario mejorar la seguridad y desarrollar un sistema de alerta inmediata a Carabineros en estos casos. Además, informó que invocarán la Ley Antiterrorista contra los que resulten responsables por estos hechos.

El lienzo y la Ley Terrorista

En el lugar se habría encontrado un lienzo con el mensaje “sabotaje y resistencia frente a presiones capitalista dentro de nuestro Wallmapu”, adjudicándose la autoría la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Esto, motivó a que nuevamente los parlamentarios de la zona solicitaran aumentar la dotación de efectivos policiales.

El diputado de Renovación Nacional Germán Becker argumentó que este hecho “se registraría como uno de los atentados de mayor envergadura ocurridos en la zona, donde queda claro que los organismos de inteligencia no han sabido contrarrestar la acción de terroristas”. En tanto, el senador también de ese partido Alberto Espina, aseguró que si dar seguridad conlleva a que las Fuerzas Armadas asuman el control y el patrullaje en la región están dispuestos a respaldarlo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que de requerir su presencia en este comité estaba dispuesto a colaborar para resolver la situación. En esa línea, dijo esperar a que la Fiscalía actúe de manera oportuna, porque cuenta con todas las herramientas jurídicas para aplicar el máximo de rigor de la ley a los responsables de los hechos: “En una sociedad civilizada como la nuestra no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones”, señaló.

“El término terrorismo es utilizado de manera antojadiza contra el pueblo mapuche”

Sin embargo, el comunero mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, sostuvo que no hay evidencia que se trate de una organización mapuche, porque un lienzo lo puede elaborar cualquiera y podría tratarse de un autoatentado. “Este recinto tenía protección policial las 24 horas por orden de tribunales y a 300 metros hay otra cabina porque ahí hay control de Carabineros y un guardia privado. Por lo mismo, resulta al menos curioso que se hayan producido estos hechos”.

Además, para el dirigente mapuche declarar “estado de excepción” significaría que parte del país está siendo considerado como un enemigo interno, donde el término terrorismo se utiliza deliberadamente. “Es una acción antojadiza que también pretende involucrar a todos los comuneros mapuche que mantienen procesos reivindicatorios en la región”.

Además, agregó que “las autoridades han optado por la ruta de la fuerza para resolver un conflicto y si se decretara la excepción reflejaría la incapacidad del Estado para dialogar con el pueblo mapuche”.

La agenda antidelincuencia

Los camioneros protagonizaron una manifestación frente a La Moneda, en agosto de 2015 cuando ingresaron con sus maquinarias a Santiago, para exigir mayores medidas de seguridad en La Araucanía. En esa oportunidad, hablaron con el ministro del interior Jorge Burgos y, según recordaron este lunes, discutieron algunos puntos de la agenda corta antidelincuencia.

Sin embargo, las instancias que se han conformado para revisar el tema, enfocado en terminar con la violencia rural, no han surtido efecto, porque se basan en la contingencia y no en la demanda histórica de recuperar el territorio ancestral del pueblo mapuche. Además, en la Comisión Especial para La Araucanía no hubo suficientes representantes de las comunidades. Muchos no se sumaron porque se trataba de una manera resolver un conflicto distanciándose de su propia organización política.

Radio y Diario Universidad de Chile intentó contactarse con integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco para recoger su versión de los hechos y dijeron que no se referirían al tema.