Coro de la U. de Concepción exige salida de directivos y anuncia paro indefinido

La agrupación decidió no presentarse en conciertos ni ensayos hasta que los ejecutivos de la Corporación Cultural de la que dependen sean removidos de sus cargos.

El Coro de la Universidad de Concepción iniciará un paro indefinido de todas sus actividades, según anunciaron sus integrantes en la tarde de este lunes, en una manifestación realizada frente al teatro de la institución.

“Hemos decidido, como integrantes del Coro UdeC en bloque, iniciar un paro indefinido de todas nuestras actividades: no nos presentaremos a las reaudiciones, no regresaremos a los ensayos y no participaremos en conciertos ni óperas”, indicó la agrupación a través de un comunicado.

La paralización se produce luego de la renuncia de Carlos Traverso, quien dirigió el Coro desde 2008, y de diversos episodios que revelaron la crisis que vive la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción (Corcudec), de la que dependen el Coro y la Orquesta Sinfónica.

En febrero, la justicia determinó que los despidos del violinista Leandro Botto y la chelista Cecilia Barrantes fueron injustificados, por lo que Corcudec tuvo que indemnizarlos con poco más de tres millones y medio de pesos.

La semana pasada, en tanto, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que los coristas Daniela Díaz y Jorge Ibáñez fueran reintegrados a la agrupación, luego de haber sido expulsados por la administración.

En ese contexto, los coristas señalaron que no retomarán sus actividades hasta que sean removidos de sus cargos el director de Elencos Estables, Alberto Larraín, y la gerenta Lilian Quezada, quienes encabezan Corcudec.

“El Coro de la Universidad de Concepción, en sus más de 60 años de existencia, nunca había sido testigo de tanta falta de respeto y malos tratos hacia los músicos, tanto de orquesta como coro”, afirma el comunicado.

