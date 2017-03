Gonzalo Duarte: “Nadie puede estar satisfecho por cómo se estructuró la Nueva Mayoría”

El secretario General de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte, afirmó que ningún dirigente de partido puede estar satisfecho de cómo ha funcionado la Nueva Mayoría.

De acuerdo a lo debatido en la Junta Nacional del Partido el pasado fin de semana, Duarte señaló que ningún militante apunta a crear alianzas con partidos de centroderecha. “El espacio político de la falange es la centro izquierda y no podríamos renunciar a ello”, enfatizó.

A su juicio, proclamar a la senadora y líder del partido Carolina Goic como candidata presidencial representa un hecho histórico por la unanimidad al interior de la DC. Además, agregó que es el primer partido de la Nueva Mayoría que tiene adecuada su estructura a la ley de cuota de género y este es un liderazgo que irrumpe en la política chilena.

“Nadie puede estar satisfecho por cómo se ha estructurado nuestra alianza. Se han cometido errores evidentes que nos ha llevado a corregirlos a poco de haber tramitado proyectos. Entonces, la discusión sobre el candidato presidencial, las listas, las primarias es sólo instrumental y debe darse después de la reflexión que responda al por qué estamos juntos”, afirmó.

Duarte insistió en que las discrepancias con el Partido Comunista no pueden afectar la alianza que se conforme en la Nueva Mayoría, que aunque no son menores no han imposibilitado crear un proyecto común.

Respecto de la conformación de listas parlamentarias aseguró que hay que abrir el espacio para distintas propuestas y ser capaces de articularlas. “Las listas son instrumentales, porque en realidad buscan concordar programas”, aseveró.

En esa línea, recalcó que la DC está optando por presentar más liderazgos para romper con la abstención que tanto ha afectado a la democracia.

“El grave problema que tiene la democracia chilena es su crisis de participación. En ese sentido, nosotros privilegiamos las dos listas parlamentarias, porque permite atraer a nuevos liderazgos y le pone competencia a los incumbentes. En definitiva, para eso eliminamos el binominal”, recalcó.

El secretario general de la Democracia Cristiana dijo que “no cabe duda que nos equivocamos en elaborar la propuesta de Gobierno respecto de los niveles de crecimiento del país y, por lo tanto, de los recursos financieros que disponíamos”. Por lo mismo, “ahora tenemos que construir una propuesta sería y sólida para el siguiente Gobierno”, concluyó.