Los quince senadores que arriesgan cupo por problemas de refichaje

Para los senadores que quisieran repostularse utilizando el mecanismo de primarias, sus partidos tendrían que tener, al 14 de abril, todas las firmas requeridas ya recolectadas. Sin embargo, si la intención de los parlamentarios fuese saltarse dicho procedimiento y participar directamente de las elecciones del 17 de noviembre, el plazo límite para completar el refichaje es hasta el 21 de agosto.

En ese marco los senadores que se salvarían en caso de ir a primarias serían pocos. Bajo el criterio establecido, los escaños PS tendrían puesto el salvavidas: Isabel Allende es la única de la bancada de los tranquilos. Caso aparte para Fulvio Rossi, de quien no se puede aseverar el nivel de calma después de su involucramiento en casos de boletas falsas a SQM y en el Caso Corpesca. Producto de dichos acontecimientos, Rossi congeló su militancia en la colectividad y se ve poco probable una repostulación.

A ellos se les sumaría una única senaturía independiente, en caso de que junten firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral que votó en su circunscripción. En ese escenario entra Antonio Horvath, senador por la región de Aysén. Jaime Orpis ha confirmado que no repostulará al Congreso.

El caso más controversial lo agregaría la senadora Lily Pérez que, a través de su partido Amplitud, sufre las consecuencias del refichaje. La tienda que preside aún no logra el total requerido. Sin embargo, la meta parece no estar tan lejos. Su colectividad tiene números azules en cinco regiones a lo largo del país pero no alcanza ni las 18.512 firmas (sólo supera apenas las 8.000) ni las tres regiones contiguas (a pesar de que cumplieron en la II, IV y V región y en la III le faltarían poco más de 200).

Los demás la ven cuesta arriba. Son dos senadores UDI (Hernán Larraín y Juan Antonio Coloma), cuatro de Renovación Nacional (Baldo Prokurica, José García Ruminot, Alberto Espina y Francisco Chahuán), cuatro demócratacristianos (Manuel Matta, Patricio e Ignacio Walker, además de Andrés Zaldívar) y tres PPD (Eugenio Tuma, Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber) los que estarían viendo en riesgo su candidatura en caso de que su partido no alcance las firmas.

De los partidos mencionados es la DC la más cercana a cumplir la meta con casi 14.000 firmas.

La Cámara Alta cambia, cada cuatro años, la mitad de su composición, por eso hay parlamentarios que no arriesgan su continuidad ya que asumieron sus labores en el Congreso recién en 2014 y no se someterán a elecciones este año. Este año, además, se disminuirán las circunscripciones y se aumentaran los escaños a 50.

De los senadores mencionados Hernán Larraín es el único que ha expresado públicamente su decisión de no repostularse. El otrora presidente de la Unión Demócrata Independiente cumplirá el próximo año 24 años ininterrumpidos en el Senado y hace pocos días volvió a confirmar que no se presentaría nuevamente. Su par, el senador por la región del Maule Juan Antonio Coloma, está confirmado por el gremialismo como candidato para continuar en su cargo.

A pesar de no haberlo comunicado públicamente, desde la interna del PPD afirman que los senadores Lagos Weber y Quintana irían a la reelección. Eso sí, el partido que tiene a Lagos Escobar como su candidato presidencial aún está a la espera de que se definan las listas parlamentarias para dar a conocer de forma oficial sus postulaciones. Eugenio Tuma también repostularía.

En la Democracia Cristiana las cosas están bastante claras. El senador Ignacio Walker desestimó la opción de levantar una candidatura presidencial y optó por la repostulación en la circunscripción Valparaíso Cordillera. Andrés Zaldívar también ha dado cuenta de su voluntad de seguir en la Cámara Alta. A pesar de sus 81 años el exministro de Frei Montalva cree que su experiencia y trayectoria de 28 años en el Congreso aún despierta esperanza y adherencia en la ciudadanía. La situación de Patricio Walker aún no ha sido explicitada en público, pero es probable que el hermano de Ignacio confirme su intención de continuar. Manuel Matta, en tanto, no tiene claridad si peleará un escaño como diputado o como senador.

En Renovación Nacional miran la situación con más preocupación al ser la colectividad que más cupos arriesga en caso de no alcanzar el refichaje. El senador por Valparaíso, Francisco Chahuán bajó su precandidatura presidencial en pos de respaldar la de Piñera y asumirá una nueva candidatura por Valparaíso Costa. Alberto Espina, según fuentes del partido, aún no ha tomado una decisión. Sobre José García Ruminot tampoco hay certezas y Baldo Prokurica ha dado muestras de no querer asumir una nueva candidatura respaldando a su compañero de partido Rafael Prohens.

Así las aguas, de los 18 escaños del Senado a renovarse para estas año serían al menos quince los que se encontrarían en riesgo producto de la política del refichaje. La única que tiene listas las firmas es Isabel Allende. El caso de Antonio Horvath se mantiene en veremos.