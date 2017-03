Senador Ossandón competirá en primarias de Chile Vamos

La decisión la tomó luego de varias jornadas de conversación con los dirigentes de Renovación Nacional. El ex alcalde dijo que no va a ser un obstáculo si le toca perder.

Esta mañana, el senador Manuel José Ossandón confirmó que será parte de la definición presidencial que tome el conglomerado de Chile Vamos.

Así, descartó su participación directa en la primera vuelta de noviembre.

La decisión la tomó tras varios días de conversaciones con el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg. El senador puso sobre la mesa una serie de condiciones para participar de las primarias legales, las que fueron aceptadas por la dirigencia del partido.

Ossandón declaró que resolvió ir a primarias, independientemente de si Renovación Nacional lo elige como su abanderado o no. “Creo en los proyectos colectivos y siento que mi gran herramienta para cambiar la política y hacer un cambio de giro en la derecha es participando de un proceso de primaria, participativo, donde vote mucha gente y sea lo más legítimo posible”.

El ex alcalde de Puente Alto confesó que había evaluado la idea de competir dictamente en las elecciones de noviembre, porque ya tiene las firmas que garantizan su participación. Sin embargo, dijo que “traicionaría” su esencia, toda vez que no se convertirá en un obstáculo para su bloque en caso que le toque perder.

“Ojalá que la campaña sea emblemática, me gustarían varios debates ciudadanos, no tan alejados de la realidad. Hay que salir de la política y las campañas tradicionales, donde comienzan a discutir un Chile que no existe. Sería ideal hacer debates regionales, donde no haya temas vetados, ojalá en la calle sin miedo a escuchar a la gente”.

Ossandón se mostró capaz de competir con Sebastián Piñera. Por eso, hizo un llamado al cambio: “El país no necesita más de lo mismo”.