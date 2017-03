Pescadores artesanales cuestionan demora en nominación de subsecretario de Pesca

A casi dos meses de que renunciara el subsecretario de Pesca, Raúl Sunico, -luego de que se diera a conocer que la ex autoridad habría favorecido a la industria pesquera-, dirigentes de la pesca artesanal a lo largo del país han manifestado su molestia por la demora en la designación de su reemplazante.

Para el dirigente de la Caleta Portales de Valparaíso, Eduardo Quiroz, el Gobierno buscará dilatar esta decisión para evitar posibles conflictos con el sector, tomando en cuenta los compromisos suscritos por el Ejecutivo con la pesca artesanal.

En ese sentido calificó como “una irresponsabilidad” de la jefa de Estado el que se siga postergando este nombramiento “En este momento está súper complicado para la persona que venga a hacer alguna conducción, porque es una papa caliente. El Gobierno va a dilatar y el señor que está en estos momentos subrogando ha estado firmando decretos como, por ejemplo, la perforación en el norte”.

El dirigente se manifestó pesimista sobre una eventual modificación a la cuestionada ley de pesca durante la administración de Michelle Bachelet, apuntando a los aportes reservados de empresas pesqueras a su campaña, lo que a su juicio explicaría la falta de voluntad política para derogar o anular la normativa:“Yo no tengo expectativas con Michelle Bachelet, yo creo que ya no se la pudo la presidenta. El tema de las coimas, el cohecho, el soborno es transversal, no hay colores aquí de unos y de otros”.

El representante de los pescadores de Valparaíso apuntó, además, al rol de los parlamentarios y a los aportes transversales por parte de las pesqueras a legisladores para que aprobaran una normativa “a la medida de la industria”

El dirigente enfatizó que la denominada “ley Longueira” no sólo carece de legitimidad sino que tampoco representa las necesidades de la pesca artesanal en las distintas regiones, por lo que se requiere tener una ley con “autonomía regional” que se adapte a la realidad de las distintas zonas del país.