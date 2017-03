El inesperado guiño del empresariado a Carolina Goic

Los empresarios tienen sus ritos y una de estos es reunirse en marzo para analizar y proyectar el año que recién comienza. El próximo jueves 23 de marzo Icare (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas), el tradicional foro de las grandes corporaciones, organizará un evento titulado “¿Cómo viene el 2017?”.

Como viene sucediendo hace años, este tipo de eventos no solo congrega a un parte importante del poder económico nacional, sino que cuenta con invitados políticos de primera línea. Los ministros de Hacienda suelen ser infaltables. Y esta ocasión no es distinta, por cuanto Rodrigo Valdés será uno de los principales oradores. La gran sorpresa es que esta institución empresarial —encabezada por el presidente de AFP Habitat, Juan Benavides, y en cuyo directorio figuran ,entre otros, la ex ministra de Defensa de Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot, y el presidente de Telefónica Chile, Claudio Muñoz— decidió convocar para el próximo jueves a Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristiana.

Bajo el título de “La Política en un año electoral”, la precandidata presidencial de la Falange expondrá ante los grandes empresarios sobre las incertidumbres de un año marcado por comicios presidenciales y las primeras elecciones legislativas sin sistema binominal. Como se sabe, la incerteza política suele ser uno de los mayores dolores de cabeza del empresariado nacional. En este análisis la acompañará la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuestionada en el último tiempo por su extrema cercanía con intereses empresariales y por financiamientos controvertidos de sus campañas. Según fuentes del Icare, la selección de ambas políticas se debe a buscar “un equilibrio” político en las exposiciones.

El hecho de que una instancia empresarial tan influyente como Icare haya decidido invitar a Goic, es un dato que a ojos de algunos analistas no es casual. Hasta hace poco, el político favorito del gran empresariado era Ricardo Lagos, que solía ser una figura recurrente en estos foros. La última visita de Lagos en un evento de Icare se remonta al año 2014, cuando su discurso fue calurosamente ovacionado por los asistentes. Desde entonces, Lagos no ha vuelto a aparecer. Pero desde que el ex mandatario irrumpió en el escenario presidencial en septiembre pasado, activamente apoyado por editoriales y coberturas noticiosas del diario El Mercurio, entre otros medios tradicionales, el empresariado le había dado varias señales de apoyo. Así, en noviembre el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, aseguraba en una entrevista al diario La Tercera que “la sola decisión del ex presidente Lagos de ser candidato generó mejores expectativas (económicas)”.

Pero con un Ricardo Lagos estancado hace meses en torno a un 5% en las encuestas, parece ser que el mundo empresarial está reenfocando sus apuestas. Algunos empresarios no estarían convencidos de la gobernabilidad que pueda entregar un potencial segundo gobierno de Sebastián Piñera, recordando, entre otras cosas, las masivas movilizaciones sociales de 2011, por lo que estarían buscando candidato moderados dentro de la Nueva Mayoría. Y Carolina Goic encaja con esa descripción.

Marco Hernández, uno de los consejeros nacionales de la DC, cree que este guiñó empresarial a Goic obedece a que los dirigentes corporativos están comenzando a “traspasar” sus preferencias. “No veían opción más que Lagos producto de lo que significó para los empresarios tenerlo como presidente”, afirma. “Hoy, al confirmarse la candidatura de la Carola (Goic), quien inclusive ve la posibilidad de una primera vuelta que no está descartada, ven con buenos ojos las posibilidades de que empiece a crecer, despegue y sea una alternativa real para este mundo de centro más que de centro izquierda”.

Según Hernández, los análisis de los círculos empresariales respecto del estancamiento del país son acertados y favorecen las pretensiones de Carolina Goic. “Es una oportunidad de estabilidad para el país. Muchos dicen que el país está parado, y la verdad es que está parado, por el nivel de incertidumbre. No tienes certeza con Piñera, con Guillier, con nadie. Hoy el escenario está completamente abierto y evidentemente entra a la cancha Goic con un discurso bastante más centrado”.

Desde el equipo de la senadora y presidenta de la DC desmienten que haya un favoritismo empresarial debido a la invitación del Icare. Afirman que la invitación se extendió mucho antes de la proclamación de su candidatura presidencial y que responde a que la congresista es una invitada habitual de la organización.

Para el analista político Renato Garín, abogado y autor del recién publicado libro “El lobby feroz y la sociedad de las influencias”, resulta obvio que los empresarios estén interesados en fomentar la candidatura de Goic debido a su preocupación con la figura de Alejandro Guillier. A este lo ven como un continuador y posible catalizador de las reformas progresistas que inició Michelle Bachelet. “Lagos viene en bajada y probablemente no llegue a la papeleta”, afirma Garín. En ese escenario, asegura, la senadora Goic representa un mundo más seguro para los intereses económicos de los grandes empresarios que el senador independiente por Antofagasta y candidato presidencial del Partido Radical.

Sin embargo, los empresarios también saben que el escenario presidencial no está zanjado. Por eso, la presencia de la presidenta de la UDI en el foro de Icare se interpreta como un espaldarazo a Sebastián Piñera. Al menos así lo cree Garín. “Todos están leyendo que ella apoyará a Piñera, por ende se cierra el flanco derecho de Piñera, eso los empresarios lo ven con buenos ojos. Además ella viene a encarnar un discurso conservador desde la derecha con una voz femenina, que me parece se convierte en una especie de dúo con Goic, que es una voz conservadora desde el centro”.

Sin embargo, la presencia en el evento de Icare de la legisladora de la Octava Región, ex alcaldesa e intendenta de la misma, también se puede interpretar como un respaldo explícito del empresariado a una de las figuras más cercanas a los intereses corporativos. El tesorero de Icare, Richard Von Appen, es un magnate del negocio portuario y sus empresas tienen una importante presencia en los puertos de la Región del Bío Bío, zona en la que Jacqueline van Rysselberghe se inició políticamente y donde conoció a Luis Felipe Moncada, ex presidente de la Asociación de Empresarios Pesqueros (Asipes), que habría aportado dineros a las campañas de la hoy senadora cuando se tramitaba la Ley de Pesca.

Ese es el ambiente en que la flamante candidata DC expondrá el próximo jueves acerca de “Cómo se viene el 2017”.