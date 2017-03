Gobierno posterga discusión por mecanismo de cambio para nueva Constitución

Este miércoles se realizó una comisión especial en la Cámara de Diputados convocada por parlamentarios que integran la denominada “bancada AC”, con el objeto de evaluar el avance del proceso constituyente, para lo cual fueron invitados los ministros de la Segpres y Segegob, Nicolás Eyzaguirre y Paula Narváez respectivamente.

En sus intervenciones los parlamentarios intercambiaron opiniones acerca del proceso impulsado por el Ejecutivo y que constituye uno de los principales compromisos de la presidenta Michelle Bachelet.

Para el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se debe dar una discusión sobre la materia pero de una manera “seria” y dentro de los marcos institucionales y no en la lógica del “populismo constitucional”.

Mientras, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, advirtió las dificultades -dado el alto quorum requerido- de aprobar el proyecto que definirá el mecanismo de cambio constitucional. Asimismo el parlamentario llamó al Ejecutivo a zanjar este tema a través de un plebiscito en caso de no existir acuerdo en el Congreso. “Si queremos entregarle potestad al próximo Congreso, cosa que yo creo puede ser una alternativa válida de disputa electoral, no puede seguir el amarre de los dos tercios y eso hay que trata de cambiarlo ahora y si es que no se logra conseguir un acuerdo de los tres quintos que seguramente se deberían poder tener, está en la mano del Gobierno el que ese proyecto incluya también la posibilidad de que un plebiscito zanje la manera democrática en que esto se solucione”.

Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio cuestionó la intención de redactar una nueva Carta Fundamental, apuntando a que la actual Constitución ha sido la que ha traído “más progreso en la historia de Chile”.

Así defendió que “no hay momento en la historia de Chile en que haya habido más progreso que con esta Constitución. Implica eso que no podamos modificarla? Por supuesto que no. Pero yo me pregunto, es aséptica la propuesta de la modificación? Quienes lo dicen no tienen ninguna postura oficial? Por supuesto que no”.

En tanto, el ministro del Interior, Mario Fernández, entregó algunos detalles del avance del proceso, junto con anunciar que la iniciativa de reforma al capítulo XV de la Constitución será ingresada durante la primera quincena de abril, pese a ser uno de los proyectos prioritarios del Gobierno durante el mes de marzo.