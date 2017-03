Universidad Católica sale a ratificar su buen momento ante Flamengo

A las 21:45 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo, la Universidad Católica saldrá a ratificar la mejoría que ha exhibido en las últimas semanas cuando enfrente por la segunda fecha de la ronda de grupos de la Copa Libertadores al Flamengo de Brasil.

Luego de un comienzo de semestre para el olvido, el cuadro que dirige Mario Salas mostró una mejoría luego del empate conseguido de visitante frente al Atlético Paranaense y posteriormente con la goleada por el torneo nacional al equipo de Deportes Antofagasta por 4 goles a 1.

En la UC esperan que jugadores clave del equipo como Diego Buonanotte, Enzo Kalinsky y el refuerzo uruguayo, Santiago Silva, mantengan la curva de rendimiento exhibido en los últimos partidos. En tanto se espera que otros jugadores como César Fuentes tengan una participación especial a la hora de neutralizar a las figuras del equipo rival como el brasileño Diego.

Para detener a la principal arma de ataque del equipo brasileño, el seleccionado peruano Paolo Guerrero, Mario Salas optó por la dupla de centrales compuesta por Benjamín Kuscevic y Germán Lanaro, en tanto que las responsabilidades en ataque recaerán en el trío ofensivo compuesto por José Pedro Fuenzalida, Ricardo Noir y el “Tanque” Silva.

El defensa Germán Lanaro se refirió a lo que será este partido “es un rival de cuidado, pero creo que tenemos las armas para poder hacerle daño”, comentó el defensa y agregó que “será un rival importantísimo, recién se jugó un partido, este es el segundo y creemos que no va a definir nada por sí trataremos que de local los puntos queden en casa”.

Las alineaciones para el partido de esta noche en el estadio San Carlos de Apoquindo serán las siguientes:

Universidad Católica: C. Toselli; C. Espinoza, B. Kuscevic, G. Lanaro, A. Parot; E. Kalinski, C. Fuentes, D. Buonanotte, J. P. Fuenzalida, R. Noir; S. Silva. DT: Mario Salas.

Flamengo: Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Rómulo, William Aráo, Diego, Berrío, Everton, Diego; P. Guerrero. DT: Ze Ricardo.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Hora: 21:45

Árbitro: Diego Haro (PER)

Grupo 4 Copa Libertadores de América