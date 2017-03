María José Ferrada emprende el rescate de los vendedores viajeros

En el año 1974 “D” y “una mujer hermosa” se casan. Ella lleva casi un año sin reír. Él, en cambio, ha emprendido durante el último tiempo una particular empresa: la venta de artículos para ferretería marca Kramp.

“D” es un comerciante que deambula de pueblo en pueblo ofreciendo sus productos, pero él nunca está solo. En su travesía lo acompaña su hija, “M”, una niña de no más de ocho años, y el fotógrafo “E”, quien está obsesionado con los fantasmas.

Esta historia corresponde a la primera novela de la autora María José Ferrada. El libro, Kramp, texto publicado por Emecé, comenzó a escribirse hace tres años cuando la escritora decidió rescatar las vivencias de su padre, un vendedor viajero, para llevarlas al papel.

Para la autora, quien ha sido becaria de la Fundación Pablo Neruda y cuya obra ha estado ligada principalmente a la literatura infantil, Kramp reconstruye una “época perdida”.

“En Latinoamérica la figura del vendedor viajero fue muy importante y no solo en el continente, sino que también en Norteamérica en los años 40 y 50. Este era este oficio universal que traspasaba lo local, pero pertenece a un tiempo determinado”, señala.

La escritora también comenta que el libro reconstruye una historia que ha desaparecido así como toda una forma de vivir.“Desaparece el tiempo que tenías para visitar un negocio, el tiempo que tenías para dedicarle a un cliente. El mismo tiempo que se dedican ellos como vendedores. Hay todo un tiempo dilatado que con la vida moderna ya no existe. Eso era lo que yo quería retratar en el libro”, explica.

La historia se desarrolla en un contexto represivo, donde “la mujer hermosa” no puede sonreír producto de la violencia que instauró la dictadura. “Uno no puede eludir el tema político, o sea, para mí sería muy difícil dejar pasar esa violencia de Estado que fue tan feroz y que nos pegó a todos, incluso los que no teníamos nada que ver”, comenta la autora.

En Kramp los fantasmas rondan: el fotógrafo busca a sus amigos detenidos desaparecidos, mientras “la mujer hermosa”, intenta recomponerse de una gran pérdida.

“Ella es esa mujer que tanto hubo en Chile, que sufrió y que se les quebró la vida y, en el fondo, es sólo gracias al amor que tiene por su hija, “M”, que finalmente vuelve a la tierra”, agrega la escritora.

En paralelo “D” toma a su hija como una más de su compañía: le convida cigarros, la lleva a la cafetería, le enseña todo un sistema que, sin embargo, terminará extinguiéndose producto del paso del tiempo.

El libro intercala humor a la vez que aborda temas tan delicados como las separaciones familiares. Asimismo, Kramp genera un sistema paralelo en donde la modernidad aún parece lejana.

“El trabajo fue desgastante. Al principio se me hizo muy cuesta arriba y casi que lo dejé, pero después me empecé a entusiasmar y ahora estoy escribiendo otra novela. En ese sentido creo que es bonito poder contar otra historia para los adultos, aunque siempre el mundo que me va a acomodar más va a ser el mundo de los niños, es decir, seguramente mi camino va a seguir siendo el de los niños”, concluye sobre el libro la autora.

María José Ferrada han sido publicados en España, Argentina, México, Brasil, Italia y Japón. Además, ha sido autora de libros como Niños, trabajo dedicado a los hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.También ha sido distinguida con los premios Academia Chilena de la Lengua y el Municipal de Literatura de Santiago,entre otros.