Director del Sernac acusa a las asociaciones empresariales de coordinarse para frenar proyecto de Ley del Consumidor

En el Día Mundial del Consumidor las instancias oficiales y asociaciones de consumo recuerdan que queda mucho por luchar, y desde 1997 con la primera ley, ha sido la movilización de la ciudadanía el único medio para hacer valer sus derechos.

Incluso este miércoles, diversas agrupaciones llamaron a los usuarios a no utilizar estacionamientos pagados en rechazo a la nueva ley, que lleva un mes de vigencia y que ha significado un aumento significativo en los costos por uso.

Así lo valora y reconoce el propio director del Sernac, Ernesto Muñoz, quien aprovechó de hacer un llamado a los parlamentarios a agilizar la tramitación del proyecto de ley que refuerza la norma a favor de los consumidores y que desde hace más de dos años duerme en la comisión de Constitución y Legislación del senado.

El representante de la instancia gubernamental culpó directamente a los gremios empresariales de ejercer un lobby coordinado en el Congreso para frenar las modificaciones a la actual normativa: “Es un llamado de atención a aquellos que se oponen simplemente porque no quieren ver fortalecidos los derechos de los consumidores, hemos visto cómo las asociaciones gremiales se han opuesto hoy a la aprobación del proyecto de ley que está modificado de acuerdo a una serie de aspectos que se fueron recogiendo dentro de la tramitación legislativa, no hay ninguna razón para que la prenormativa no se apruebe, por cierto nosotros vamos a seguir trabajando con los senadores de la comisión para que las mejoras se hagan en el corto plazo y podamos tener pronto una nueva reglamentación”, argumentó.

El proyecto de ley del consumidor contiene artículos que transforman el rol del Sernac, dotándolo de diversos mecanismos de control, fiscalización, también resolutivos, además de aumentar su planta de personal y entregarle diversas competencias que lo convertirían en un órgano importante en nuestro ordenamiento legal. En conjunto, con la prenormativa se incrementarían sustancialmente las multas contra las empresas infractoras.

Sin embargo, para el ex fiscal y actual abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Mario Bravo, desde 1997 con la primera ley, se han puestos solo parches, que restan importancia a los derechos de la ciudadanía, dejando en notoria desventaja comparado al poder de los empresarios: “Todas las leyes que han habido del consumidor, incluyendo la que está en el parlamento, siguen siendo normas que realmente no ponen al consumidor al nivel que debería estar, entonces es una legislación muy precaria, por otro lado las instituciones que deberían estar preocupadas de esto, Ministerio de Economía y Sernac, son instituciones muy débiles, en Chile no se ha asumido seriamente el rol de la ciudadanía comparado con sociedades más desarrolladas donde el mercado realmente funciona y donde el consumidor es el agente principal en la relación de comercio”, detalló.

Respecto a la modificación de la actual ley del consumidor, que se mantiene congelada en el Senado, el abogado de Conadecus, Mario Bravo descartó que sea una solución concreta para empoderar a la ciudadanía. Precisó que el propio Gobierno ha avalado el lobby empresarial, que ha desfigurado el espíritu de la norma y culpó directamente al senador democratacristiano Jorge Pizarro de obedecer a los gremios en desmedro de los usuarios.

En tanto, el profesor del departamento de derecho económico de la Universidad de Chile, Diego Pardow, valoró la iniciativa que según el académico, pone a la par al Sernac con los estamentos regulatorios como son la Fiscalía Nacional Económica y la Superintendencia de Bancos: “Transforma al Sernac en lo que hoy es la Fiscalía Nacional Económica o la Superintendencia de Bancos, ese es el aspecto central del proyecto, muy importante en términos del funcionamiento de nuestra regulación económica, razón por la cual es importante tener una institución fortalecida porque relativamente el Senac está en una posición muy débil frente a otros reguladores sectoriales y eso se traduce en que el diálogo normativo se produce mal en Chile”, indicó.

Respecto al lobby que gremios empresariales ejercen en el congreso para frenar o desfigurar la normativa, el también integrante del Centro de Estudios Espacio Público, Diego Pardow indicó que en una democracia ese tipo de gestiones es válida, sin embargo recalcó que es clave la gestión del Ejecutivo para que el espíritu de la ley sea en beneficio de los consumidores y no de las organizaciones gremiales.