Chile consigue dos oros en Panamericano de Judo de Santiago

Un total de 5 medallas obtuvo el equipo chileno de Judo que participó del Panamericano de la disciplina que se desarrolló en Santiago durante este fin de semana.

El Open Panamerican Judo Santiago se disputó durante este sábado y domingo y vio como las chilenas, Jacqueline Usnayo y Josefina Fuentealba, consiguieron el oro en las categorías -78 kg. y +78 kg. respectivamente.

Jacqueline Usnayo dedicó el triunfo a quienes la han apoyado durante su carrera y agregó que “esta medalla me la debo a mi y a la gente que me acompañó en este momento que no ha sido fácil. Tengo que operarme de una lesión pero la he ido postergando por lo que he tenido que adaptar mi Judo a esta desventaja”.

La otra chilena en conquistar medalla de oro, Josefina Fuentealba, se mostró muy satisfecha con el resultado “estoy muy contenta porque es en casa, me he esforzado mucho para llegar donde estoy”.

Además de los oros, las mujeres sumaron además una medalla de plata gracias a María José Espinoza en la categoría +78 kg. Mientras que en la especialidad -100 Kg. Italo Córdova y Thomas Briceño consiguieron medalla de bronce.

El próximo fin de semana se realizará una nueva fecha del Panamerican Open Judo 2017 en esta ocasión en la ciudad de Lima.