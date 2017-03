Magisterio se suma a marcha No+AFP

El Colegio de Profesores ingresó de manera oficial a la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No + AFP. Esto, en el contexto de la marcha programada para este domingo 26 de marzo en todo el país.

El presidente del magisterio, Mario Aguilar, indicó que el gremio docente es el mejor ejemplo de la precariedad del sistema de capitalización individual, donde existen muchos maestros y maestras que cotizan por más de 30 o 40 años, sin embargo, las pensiones obtenidas van en casos de los 120 mil a 150 mil pesos.

Aguilar, recalcó en la incorporación del gremio al movimiento, tomando en cuenta que en anteriores administraciones no tuvieran compromiso formal con la Coordinadora No + AFP.

“Increíblemente en el período anterior el Colegio nunca se incorporó formalmente. Nosotros creemos que el Magisterio debe estar a la cabeza de eso, ya que probablemente somos uno de los gremios más afectados por pensiones y, por lo tanto, para nosotros es una tema estratégico, central y emblemático”, detalló.

El vocero del movimiento No + AFP, Luis Mesina además de valorar la incorporación formal del Magisterio a la Coordinadora, calificó como una medida desesperada y totalitaria la iniciativa estudiada por el Ejecutivo sobre cambiar la estructura de los multifondos.

La idea consiste en restringir la elección de los fondos A y B para aquellas personas que les falte menos de 10 años o 20 años para pensionarse y así evitar pérdidas para los cotizantes, tomando en cuenta que estos dos multifondos son los más volátiles y más propensos a generar pérdidas.

Luis Mesina manifestó que la Coordinadora rechazó la acción de los especuladores. “Nosotros no vamos a caer en la trampa de entrar a un debate con los especuladores, quienes se preocupan del comportamiento bursátil, que fondo crece más, no, nosotros queremos acabar con este sistema, porque queremos otorgarle a la gente, trabajadores y trabajadoras, la gran mayoría de este país, seguridad social, en la cual este superintendente se ha hecho funcional a ellos y es una medida desesperada, una expresión más concreta del totalitarismo”, subrayó.

Por su parte, el economista Andras Uthoff aseveró que la medida estudiada por el Ejecutivo gira en torno a una minoría de chilenos que llega con fondos suficientes para jubilar.

El otrora integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones precisó que la clave está en preocuparse de los millones de chilenos que al momento de jubilar no llegan con ahorro suficiente que les signifique una pensión digna.

“Lo que está haciendo el Gobierno es pedirle a la gente que tiene suficiente monto acumulado que no se meta en un fondo demasiado riesgoso y permanezca en uno que tenga menos posibilidad de caer, esto sirve para aquel que tiene bastante ahorro, pero no para aquellos que llegan a la vejez con poca reserva, les es indiferente, ya que todo el sistema está orientado para la gente de ingresos altos y permanentes y la mayoría no la tiene, por lo que por ahí no está el problema”, dijo.

La Coordinadora No + AFP anunció que en Santiago, durante el acto final de la marcha a realizarse este domingo 26, aprovechará la actividad para comunicar la propuesta sobre jubilaciones del movimiento, que consiste en un nuevo sistema previsional solidario de reparto con aportes tripartitos: trabajadores, empresarios y Estado.