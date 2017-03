Nueva Mayoría exige a Piñera que transparente sus negocios

Uso de información privilegiada, vinculación con sus negocios cuando era presidente, y evasión tributaria son parte de los temas que desde distintos sectores le enrostran a Sebastián Piñera, quien a partir de este martes se convertirá nuevamente en candidato a la Moneda. Desde el oficialismo emplazaron al ex jefe de Estado a que se ajuste a los estándares de transparencia actuales y dé explicaciones ante la ciudadanía.

A pocas horas que el ex presidente Sebastián Piñera anuncie su disposición para ser candidato a La Moneda, aumentan las críticas hacia la poca transparencia con la que el ex jefe de Estado ha abordado la relación entre sus negocios y la política.

Los principales cuestionamientos hacia el ex jefe de Estado dicen relación con el manejo de sus negocios cuando éste era presidente de la República. Tal es el caso del supuesto uso de información privilegiada y negociación incompatible en el marco del “caso Bancard”.

A lo anterior se suman las visitas informadas por la Presidencia la semana pasada, que dan cuenta de una serie de encuentros en dependencias gubernamentales, como el palacio de la Moneda o Cerro Castillo con el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera.

Asimismo hace algunos días se dio a conocer que Piñera habría utilizado durante los años 90 la compra de empresas quebradas para declarar pérdidas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y no pagar millonarios impuestos.

Para el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el ex presidente se encuentra en una situación compleja, no sólo desde el punto de vista judicial, sino que también a raíz de la presión ciudadana por más transparencia y estándares éticos más altos.“No quisiera estar en sus zapatos en este momento, proclamándome como candidato siendo que tengo que responder ante la opinión pública una demanda de transparencia, de aclaración de cosas que él hizo cuando era presidente de la República e incluso cuando no era presidente por este uso de información privilegiada, que la justicia tiene que determinarlo, pero él debería responder, yo diría ante la ciudadanía”.

En tanto la presidenta de la DC, Carolina Goic pidió a Sebastián Piñera que enfrente los cuestionamientos de la ciudadanía y que explique con claridad su vinculación con el caso Bancard: “Uno espera sobre todo de parte de Sebastián Piñera claridad en su relación con este caso y con otros, yo creo que hay muchos que siguen esperando que él asuma la mayor disyuntiva que no es si va a ser candidato presidencial o no por Chile Vamos, por la derecha, sino si va a estar dispuesto a asumir el estándar ético que hoy exigen los chilenos a alguien que aspira a ser presidente de la República”

Mientras, el presidente de Partido Radical, Ernesto Velasco enfatizó que la candidatura de Piñera no representa ninguna sorpresa, ya que desde hace bastante tiempo posee esta condición.

Luego de que la semana pasada la dirección Administrativa de la Presidencia, -a petición del diputado Daniel Núñez- señalara que el ex gerente de Bancard, Nicolás Noguera visitó Palacio seis veces durante la administración de Piñera, este lunes el abogado del diputado Hugo Gutiérrez solicitó el registro detallado de las visitas que el ex mandatario realizó a Bancard durante su administración.