Cristián Monckeberg: “No entendería una candidatura presidencial con flancos abiertos”

El presidente de RN manifestó su confianza en que las acusaciones y procesos judiciales que enfrenta Sebastián Piñera –en medio del lanzamiento de su candidatura presidencial- no prosperarán, al mismo tiempo que reafirmó la necesidad de realizar primarias al interior de Chile Vamos, independientemente del favoritismo del ex mandatario.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio y Diario Universidad de Chile, y en medio del acto de lanzamiento de la candidatura a la presidencia de Sebastián Piñera, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, se refirió a los apoyos con los que cuenta el ex Mandatario dentro de Chile Vamos, entre los cuales se ha manifestado que la realización de primarias en el bloque sería inconducente, dado el respaldo que ha demostrado tener Piñera.

Si bien Monckeberg reconoció que el escenario más probable después del 2 de julio es que Sebastián Piñera sea el electo como abanderado de Chile Vamos, también hizo énfasis en la oportunidad de debate e intercambio de ideas que un proceso de primarias representa para una coalición política.

En este sentido, el diputado de RN destacó que, independiente del resultado de las primarias en la derecha, los liderazgos de Felipe Kast por Evópoli y del senador Manuel José Ossandón representan potenciales cartas a futuro para Chile Vamos.

“Por mucho que existan candidatos con mayor o menor adhesión, no es bueno ni es positivo que dejemos de hacer primarias. Es un período precioso, desde el punto de vista electoral, del debate, de la discusión y además permite a la coalición demostrar institucionalidad, compromiso con la ciudadanía y lo digo así de claro y transparente para que la gente decida cuál va a ser nuestro candidato, y además va a haber un espacio de campaña para las primarias que es necesario también promocionar las diferentes opciones”.

Respecto de las investigaciones en las que está involucrado Sebastián Piñera, Monckeberg manifestó su confianza en que todos los procesos judiciales en contra del ex jefe de Estado terminarán dándole la razón a Piñera por lo que podrá encarar con tranquilidad los procesos electorales.

Monckeberg aseguró que no entendería que una persona presente una candidatura presidencial a sabiendas que puede ser condenado por los tribunales, por lo mismo reiteró que no existe mayor asidero, desde su punto de vista, en las acusaciones que se le han hecho a Piñera.

“Yo no entendería un candidato presidencial con un flanco abierto de este tipo hoy día. Hoy día la gente está con las antenas mucho más paradas que antes, entonces requiere de una claridad en esta materia y yo creo que todos van a cumplir con esa claridad, no me cabe la menor duda. Yo no me tiraría a una piscina electoral para dirigir a un país con posibilidades de ganarla, dejando un flanco abierto de este tipo”.

Finalmente, el presidente de RN se refirió al proceso de refichaje de militantes que los partidos políticos están llevando a cabo, y aunque no dio cifras, manifestó que su colectividad cumplirá con la meta de 18 mil reinscritos en el padrón del partido.