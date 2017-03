Diputados rechazan creación de comisión investigadora “Dominga dos”

La Cámara de Diputados rechazó en la mañana de este martes la creación de una comisión investigadora para indagar supuestas presiones del Ministerio del Interior en el rechazo del proyecto minero Dominga, instancia que era impulsada por la UDI.

La llamada comisión “Dominga dos” sólo alcanzó 44 de los 47 votos necesarios para su constitución, por lo que la iniciativa no logró ver la luz.

El diputado del PS Daniel Melo calificó como “un bochorno para la UDI” esta decisión de la Sala de la Cámara, y señaló que este “voladero de luces” sólo buscaba empatar una situación que no corresponde, recordando que la semana pasada fue aprobada la creación de la comisión investigadora “Dominga uno” que busca determinar los vínculos del ex presidente Sebastián Piñera con el proyecto minero.

“La mayoría del Parlamento de manera democrática decidió rechazar esta comisión investigadora dos, puesto que los argumentos sobre la cual se fundamentaba no tiene un asidero en la realidad, por tanto si existiera la posibilidad de investigar algo está la comisión investigadora que se aprobó la semana pasada y esperamos que esta siga su curso. Esto no fue más que un bochorno para la UDI de tratar de empatar una situación que no corresponde, y por tanto creo que de manera democrática el Parlamento, una vez más, ha decidido rechazar este voladero de luces de la UDI”.

Desde la UDI, el jefe de bancada Felipe Ward calificó como “una mala noticia” la decisión al mismo tiempo que lamentó el rechazo de la Cámara a la creación de esta comisión investigadora, no obstante advirtió que evaluarán si vuelven a presentar la moción en los próximos días.

Además, el parlamentario criticó aunque sin nombrarlo, al diputado de la DC Matías Walker, quien manifestara que el rechazo al proyecto minero se produjo luego que los integrantes de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental “cambiaron votos a última hora por llamados desde Santiago”, pero que a la hora de la votación en sala para dar vida a la comisión investigadora votó en contra.

“A pesar de la votación en contra de la Cámara de Diputados, que por supuesto que es una mala noticia, los antecedentes se mantienen y por eso me parece que es necesario volver a insistir. La investigación que nosotros estamos proponiendo conocida como Dominga dos nace de una acusación de un miembro de la Democracia Cristiana, de un miembro de la Nueva Mayoría que hoy día ha tomado la decisión de votar en contra. Sigo pensando que hay antecedentes, que hay argumentos para poder investigar estas eventuales presiones del Ministerio del Interior y espero que no solamente los parlamentarios de Chile Vamos sino que desde la Nueva Mayoría se comprenda”.

Por su parte, el parlamentario del PS Manuel Monsalve dijo que más allá del rechazo en la Cámara de Diputados a la creación de la comisión investigadora “Dominga dos”, desde su punto de vista lo importante es que en el futuro se mantenga el rechazo al proyecto minero cuando sea el Comité de Ministros el que deba tomar la decisión final sobre la viabilidad medioambiental de la mina.

“Lo importante aquí respecto al tema de Dominga es que si hay un proyecto que ha sido rechazado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, y yo por lo menos, y así también lo ha expresado la bancada del PS y espero que también sea la opinión del Gobierno, estamos fundamentalmente por proteger los ecosistemas. Este es un proyecto que los servicios regionales han estimado que no cumple las condiciones para seguir adelante y a mí me parece que más allá de aclarar hechos que pudieran ser considerados irregulares por algunos sectores espero que el Gobierno mantenga a nivel del Consejo de Ministros la misma opinión”.

Consumado el rechazo a esta comisión investigadora queda descartada la posibilidad de invitar a la instancia a la hija menor de la Presidenta Bachelet, Sofía Henríquez, luego que se conociera del terreno de media hectárea que está a su nombre a 12 kilómetros del emplazamiento de la mina Dominga, así como la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández.