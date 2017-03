Héctor Llaitul: “Si nos cierran las posibilidades de diálogo nos volcaremos a la insubordinación”

Este lunes fue citado en La Moneda el intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, para abordar el conflicto que se mantiene en la región a propósito de los atentados que se han registrado durante las últimas semanas.

Se apunta principalmente a la disposición que manifestó la autoridad regional de dialogar con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche que se adjudicó la autoría de la quema de camiones registrada el domingo pasado en Temuco.

Hernández se reunió con el subsecretario del interior Mahmud Aleuy y luego con el ministro Mario Fernández, quien ha sido invitado desde la semana pasada por los camioneros y las multigremiales a visitar la región. Sin embargo, a la salida de este encuentro el Intendente no dio declaraciones y solo se limitó a mencionar que había sido una reunión de carácter privado.

El posible diálogo con esta organización mapuche también ha levantado cuestionamientos, que no son nuevos, desde la oposición. Los parlamentarios de Chile Vamos afirmaron que con esta señal se está validando la violencia como una vía para hacer efectivas las peticiones de la CAM.

En esa línea, también lo afirmó el ex intendente de La Araucanía Andrés Jouannett quien insistió, en entrevista con CNN, que “la CAM no es un interlocutor válido, porque no representa al pueblo mapuche”.

En medio de un punto de prensa dado este lunes, la presidenta Michelle Bachelet finalmente desestimó lo dicho por el Intendente, enfatizando que no habrá diálogo con grupos que ejercen la violencia para exigir demandas.

Además, la Presidenta adelantó que durante los últimos días de marzo se reunirá con la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía para informarles a sus integrantes las propuestas que serán acogidas por el Ejecutivo.

Declaraciones que dejan en evidencia las contradicciones a nivel central y regional y que para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, reafirman la falta de un proyecto político que no debe ser pensado para la región sino que como Pueblo Nación- Mapuche.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente aseguró que este “portonazo” al diálogo con esta organización marca la pauta para las autoridades, independiente si cambian o no al actual Intendente, y ratifica la continuidad de lo que ha sido hasta ahora la relación de subordinación entre el Estado y el pueblo indígena.

Sin duda, señaló Llaitul, que las contradicciones observadas durante estos días demuestran que desde La Moneda están haciendo retroceder el avance a nivel regional.

El vocero de la CAM recalcó que siempre han estado dispuestos a dialogar pero lo importante es establecer sobre qué quieren conversar las autoridades y de qué manera lo van a hacer porque hasta ahora ninguna instancia ha tenido el apoyo de las comunidades.

“Lo que hoy se escuchó de no querer dialogar con nuestra organización mapuche, y con eso con los sectores que se mantienen en resistencia, se entiende como una acción lapidaria a esta idea de demandar una condición autodeterminista para nuestro pueblo”, manifestó.

Una de las propuestas encaminadas a resolver este conflicto era declarar la plurinacionalidad en el estado chileno, lo que sin embargo fue eliminado del documento entregado por la Comisión Asesora Presidencial. Por lo mismo, Llaitul se refirió al manejo comunicacional que ha tenido el Gobierno apuntando a que el cambio de autoridades que no han resulto las demandas de fondo.

“Hay un manejo comunicacional respecto de asumir la relación que mantiene el Estado con nuestro pueblo de opresión donde en realidad se trata de entregar ribetes para dar mayor “libertad” pero que en el fondo sigue manteniendo un discurso de gobernanza neoliberal que sigue operando en el Wallmapu”, expresó.

Además, enfatizó que en ningún caso mantienen una lucha terrorista sino que su objetivo es reconstruir el “ser mapuche” asumiendo la soberanía de sus territorios.

“Para nosotros la apuesta que hemos venido desarrollando es que cuando se cierran las todas las posibilidades de acción en el plano democrático o institucional nos volcamos a la insubordinación y la rebeldía y así tenemos la figura del Weichan que es el guerrero que resiste al enemigo común que en este caso es el Estado”, explicó.

Destrucción de un centro ceremonial en Panguipulli

Este fin de semana se conoció otro hecho de violencia contra las comunidades mapuche de Panguipillu, en La Araucanía.

A través de un comunicado público las comunidades señalaron que “por tercera vez en menos de seis años, los trabajadores del fundo Trafun resguardados por carabineros, destruyeron y profanaron la pampa de Nguillatún”.

Este espacio ceremonial fue instalado el pasado 24 y 25 de febrero durante la celebración del nguillatun y la Sociedad Agrícola Las Vertientes estaba al tanto de su existencia en el sector. Sin embargo, los funcionarios ingresaron a la pampa de las comunidades Juan Painepe Dos y Vicente Reinahuel quitando el rehue ceremonial.

Un acto que transgrede el Convenio 169 de la OIT considerando que en su artículo 5ª y 5b se deberán “reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y culturales propios de los pueblos. Además, deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de dichas comunidades”.