A un día de envío de nuevo proyecto de ley, riña en centro del Sename agudiza crisis en esa repartición

La profunda crisis por la que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename) sumó este martes un nuevo capítulo. Se trata de una pelea que se produjo en dependencias del Centro de Régimen Cerrado del Sename de Til Til y que dejó a 10 personas heridas entre niños y funcionarios.

Por esta razón, un grupo de trabajadores del Servicio se manifestó este miércoles en las afueras de la oficina de la Dirección Nacional del Sename. Los funcionarios querían visibilizar esta situación y solicitar a las autoridades que tomen medidas en el caso.

Según aseguraron, en cinco meses hubo 130 agresiones entre jóvenes en el centro de Til Til, el que señalan, presenta los riesgos psicosociales más elevados en la Región Metropolitana. En la misma línea, sostuvieron que adolescentes e infractores comparten espacios con adultos con experiencia carcelaria y que el mencionado centro dobló su población de jóvenes en tres meses, sin la dotación de funcionarios necesaria.

El dirigente de la Asociación de Funcionarios de Sename (Afuse), Eduardo Quevedo, relató el resultado de los hechos de violencia del martes, los que evidencian el complejo panorama que se vive en los distintos centros dependientes de la entidad.

“Nosotros nunca habíamos visto tanta agresividad al interior del Centro (…) los adultos vienen desde las cárceles de adultos a cumplir condenas mínimas y ocurre una batalla campal en donde cuatro funcionarios son agredidos, dos funcionarios apuñalados, una funcionaria con un tec cerrado, otro con el cuerpo totalmente golpeado a raíz de esta batalla campal. Tuvieron que arriesgar sus vidas para que no muriera otro joven”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia Del Basto apuntó sus dardos hacia el ministro de Justicia, Jaime Campos, a quien llamó a hacerse cargo de esta crisis.

“El ministro de Justicia nos dio la cortada cuando nos dijo que nosotros no nos podíamos entender con el Ministerio de Justicia, que nos teníamos que entender con la directora nacional, así nos planteó y en reiteradas reuniones. Este es un problema que nadie se quiere hacer cargo (…) ni siquiera conocemos los proyectos, yo sé que los ministros no nos quieren dar a conocer los proyectos. Hemos tenido que estar limosneando reuniones, pidiendo vía la directora nacional con los dos ministros, pero no se nos ha contestado”.

Una crisis que se arrastra

En tanto, el presidente de la Comisión Investigadora del Sename, Ramón Farías enfatizó que “evidentemente esta crisis no da para más”, apuntando a la escasez de recursos y de interés por parte de las autoridades de turno.

En relación a este caso, el parlamentario indicó que el proyecto que ingresará próximamente al Congreso debe incluir una separación más exhaustiva entre los jóvenes infractores de ley.

“Urge que en el nuevo proyecto de separación del Sename se incluya una norma que diga relación con que aquellos que ya son mayores de 18 años habiendo cometido un delito siendo menores de 18 tengan que ir a un recinto del Sename a cumplir la pena, ese es uno de los problemas que se delata y que hace que ocurran este tipo de cosas”.

El parlamentario hizo alusión a un informe que señala que uno de cada dos reos ha pasado por el Sename, lo que a su juicio confirma “el desastroso panorama que significa para un niño ingresar y permanecer en esta entidad”.

La directora del Sename, Solange Huerta se refirió a esta situación señalando que “hay temas que se van a abordar desde la nueva institucionalidad en términos de superar cuestiones que están asociadas a diseño normativo de la ley anterior de responsabilidad penal adolescente”.

Este viernes ingresarían al Congreso los proyectos que crean los dos nuevos servicios en los cuales se dividirá el Servicio Nacional de Menores.