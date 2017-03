De chaquetas rojas a “trajes presidarios”: los nombres del gobierno de excelencia de Piñera involucrados en casos de corrupción

Sebastián Piñera oficializó su candidatura presidencial el martes en un evento repleto de personajes de Chile Vamos. Todos estaban cuadrados en torno a un discurso lleno de críticas a la gestión de Michelle Bachelet y al gobierno de la Nueva Mayoría. Tanto el propio candidato como varios de sus adherentes acusaron que hay en marcha una “campaña sucia” en contra del ex presidente. Se referían a los numerosos cuestionamientos a su forma de hacer negocios, algunos que incluso investiga actualmente el Ministerio Público.

Las palabras del ex mandatario hablaban de “retomar el rumbo” y a la vez criticaba situaciones que han ocurrido en nuestro país y que mantienen a la política tradicional y las grandes empresas hundidas en una mala aprobación. Así, Piñera condenó la colusión empresarial, ilustrándola con lo sucedido en el sector farmacéutico que se destapó al final del primer gobierno de Bachelet, pero evitó dar otros ejemplos, como la colusión de las empresas de papel confort. Y es que entre los asistentes de primera línea en el acto de proclamación figuraba su ex ministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quien fue accionista de la compañía que durante años acordó precios con La Papelera de Eliodoro Matte para cobrarles más caro a toda la población.

A continuación, un repaso de la situación de varias ex estrellas del “gobierno de excelencia” que encabezó Piñera entre 2010 y 2014 y los escándalos en los que se han visto involucrados.

Gabriel Ruiz-Tagle: El ex ministro es uno de los principales acusados en el caso de colusión del papel tissue, llamado “cartel del confort”. La génesis del delito se habría dado durante 2000 entre Ruiz-Tagle, entonces dueño de la empresa PISA (ahora SCA) y Jorge Morel, antiguo gerente general de CMPC Tissue, cuando, dejando atrás la competencia, ambos acordaron elevar los precios de sus productos. El ex ministro aseguró ser inocente. Mientras tanto, el Sernac y la CMPC, quien reconoció la colusión, llegaron a un acuerdo de compensación el cual debe ser ratificado por los Tribunales de Justicia.

Laurence Golborne: Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José durante la gestión del ex presidente, fue uno de los protagonistas en la noche de la Quinta Normal. Como lo hizo tantas veces después de esa hazaña en octubre de 2010, Piñera aquel hecho en su discurso. Pero en ningún momento aludió a Laurence Golborne, su ex ministro de Minería que lideró políticamente la operación, escalando en las encuestas de popularidad hasta convertirse, por unos meses, en el abanderado presidencial de la UDI.

Antes de llegar a ser un hombre de gobierno, Golborne fue gerente general del gigante del retail Cencosud. En 2013 la empresa fue condenada por la Corte Suprema a pagar alrededor de 52 millones de dólares por cláusulas abusivas y alzas unilaterales en el costo de mantención de las tarjetas Jumbo Mas, esto mientras el ex ministro dirigía la empresa. Además, el mismo año se destapó que poseía cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal que le permitía evadir impuestos en nuestro país. Luego de esto bajó su candidatura presidencial y emprendió una carrera para ser senador por Santiago Oriente, batalla electoral que perdió a manos del entonces alcalde De Puente Alto, José Manuel Ossandón.

Actualmente es uno de los personajes icónicos del caso Penta. Golborne fue formalizado en junio de 2016, acusado de haber emitido boletas ideológicamente falsas por un monto cercano a los $378 millones y aún está a la espera de una resolución de tribunales.

Jacqueline Van Rysselberghe: La senadora y presidenta de la UDI es una mujer de confianza de Piñera. El actual candidato presidencial incluso apoyó la fallida candidatura del hermano de la senadora, Cristián Van Rysselberghe, por la alcaldía de Concepción en la primavera pasada.

Al asumir el gobierno en marzo de 2010, Piñera designó a JVR como intendenta de la región del Bío Bío. Pero su gestión duró poco más de un año, porque en abril de 2011 renunció al cargo luego de que se filtrara un audio en que les admitía a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, una que no fue fuertemente afectada por el terremoto de 2010, de haber mentido en los antecedentes para que estos pobladores se vieran beneficiados.

Van Rysselberghe tuvo un puesto privilegiado en la proclamación de Piñera el martes por su condición de timonel de la UDI. Pero el ex mandatario obvió el momento que actual vive la senadora. Además de sus polémicas acciones, como visitar a violadores de Derechos Humanos en Punta Peuco, la congresista es investigada por los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo por correos electrónicos intercambiados con indicaciones de Luis Felipe Moncada, ex presidente de la asociación pesquera Asipes, en tiempos en que se discutía la Ley de Pesca.

En este contexto el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, presentó una querella por cohecho en contra de la congresista, la que fue declarada admisible ayer por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Pablo Longueira: El ministro de Economía de Piñera, y que abandonó una carrera presidencial en 2013 por verse afectado por una depresión, es uno de los ex colaboradores más complicados. Hasta diciembre del año pasado se mantuvo con arresto domiciliario nocturno. Es uno de los hombres que ha debido mantenerse lejos del ex presidente por su complicada situación judicial.

El informe de los abogados neoyorquinos Shearman & Sterling, encargado por el propio directorio de SQM que reemplazó a aquél cuestionado por el escándalo, señala a Longueira como el político que recibió la mayor cantidad de pagos irregulares en el marco de las investigaciones del caso SQM, alrededor de $730 millones. Pero no es sólo la empresa propiedad del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, la que mantiene estrechos vínculos con el ex ministro. También Empresas Penta, propiedad de Carlos Délano y Carlos Lavín, que entregó alrededor de $100 millones al ex congresista.

El vínculo con SQM trajo consecuencias mayores. En enero del año pasado la revista Qué Pasa reveló que en 2010, mientras Longueira era senador, recibió indicaciones del ex gerente general de Penta, Patricio Contesse, en momentos en que se discutía el Royalty Minero. Esta situación mantiene a Longueira acusado del delito de cohecho.

Ena Von Baer: La senadora por Los Ríos y ex ministra vocera de Sebastián Piñera es investigada por haber recibido aportes irregulares de Penta para su campaña. Fue una de las primeras indagadas en este caso, pero la fiscalía aún no determina si será formalizada por algún delito o no. Según el fallecido Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, Von Baer habría recibido “unos 30 millones de pesos en Santiago y unos 40 o 50 en el sur”, de acuerdo a declaraciones que dio a la fiscalía antes de fallecer.

Pablo Wagner: Junto con Jaime Orpis son los únicos políticos que hasta ahora han sido derivados a un recinto penal en el marco de estas investigaciones. En noviembre de 2014 el Consejo de Defensa del Estado se querelló por el delito de cohecho en contra del ex subsecretario de Minería por haber recibido $42 millones del grupo empresarial mientras era autoridad en el Poder Ejecutivo. En marzo de 2015 fue formalizado por cohecho y lavado de activos y estuvo casi dos meses privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Yaber. En caso de ser condenado, arriesga hasta 15 años de cárcel.

Otros cercanos al candidato

Hay otros personajes que no cumplieron una función en el gobierno de Piñera, pero que han sido cercanos a él y también se han visto envuelto en escándalos. Entre otros, estos son:

Santiago Valdés: Ingeniero civil de la Universidad Católica en su currículum figura haber sido administrador electoral de Sebastián Piñera, además de gerente de Bancorp, una de las tantas empresas del ex presidente. Por este nexo, el ex presidente figura en una lista de testigos solicitados por la Fiscalía en el caso Penta. Esto porque Valdés habría participado en la firma de contratos ligados a Penta y SQM, entre los que destacan, según consignó El Mostrador, los que relacionan pagos de la minera no metálica a ejecutivos de Chilevisión mientras el ex mandatario era dueño del canal.

Jovino Novoa: Uno de los personajes más relevantes en la historia de la UDI hoy no puede acercarse públicamente a las conversaciones políticas de su sector, menos al candidato presidencial. Novoa, luego de un juicio abreviado, fue condenado a tres años de pena remitida en el caso Penta. Fue uno de los “padrinos” encargados de triangular dineros con el grupo empresarial Penta para financiar distintas campañas de la UDI.

Iván Moreira: No está entre los apellidos “vetados” comunicacionalmente en la campaña de Piñera. Durante la proclamación estuvo en las primeras filas, pese a que fue uno de los primeros nombres que estalló en ese escándalo. Sin embargo, este senador que solicitó un “raspado de olla” a los dueños de Penta para financiar su campaña, fue uno de los pocos que inmediatamente salió a reconocer el hecho y pedir perdón. La Fiscalía solicitó hace sólo más de una semana el desafuero del senador UDI por la región de Los Lagos, con el objetivo de llevarlo a juicio oral en el marco del caso Penta.