Diputados aprueban solicitud para que Venezuela sea suspendida de la OEA

Este martes 73 diputados de distintos sectores políticos aprobaron un proyecto de resolución que solicita a la presidenta Michelle Bachelet respaldar la intención del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Esto luego de que hace una semana propusiera suspender a Venezuela del organismo regional, si no realiza elecciones en los próximos 30 días.

La solicitud fue presentada por diputados independientes, de la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical.

En el documento se señala que “durante más de 18 años la República de Venezuela ha retrocedido sustancialmente en lo que a libertades públicas y derechos humanos se refiere”.

A la votación se presentaron 107 diputados, de los cuales 17 se abstuvieron y otros 17 votaron en contra, entre los que se encuentran parlamentarios del Partido Comunista y del Partido Socialista.

El diputado PPD Daniel Farcas, uno de los autores de la iniciativa, explicó que esto corresponde a un modo de respaldar el “llamado de atención” que hizo Luis Almagro, el cual, según el parlamentario, va en el sentido correcto.

“A mí me ha tocado estar en Venezuela y ver cómo maduro ha distorsionado un régimen y ha llevado las cosas a un extremo en donde efectivamente no existen las garantías democráticas. Por eso estamos apoyando este proyecto de acuerdo. Lo que esperamos todos es que se retome un camino democrático, de diálogo, y las cosas vuelvan a una lógica donde tengamos la certeza de que se están respetando los derechos de las personas en Venezuela”, comentó Farcas.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi, también del PPD, señaló que su voto fue en contra porque no considera que Venezuela se encuentre en una dictadura, a pesar de los problemas internos que pueda tener. “Yo creo que no es nuestro país el que tiene que tomar esa decisión, no estamos hablando de un golpe de Estado”, indicó.

En tanto, el diputado Roberto Poblete, de la bancada socialista, también se mostró contrario a esta votación al comentar que Venezuela es una democracia aunque no se esté de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. “Yo trato de votar siempre en contra de todos los proyectos que digan relación con injerencias en la libre determinación de los pueblos. Puede que no les guste a muchas personas, pero Venezuela es una democracia. Nosotros no podemos pedir que lo expulsen de una organización, donde supuestamente si hubiese algo malo el organismo debiera estar para arreglarlo. Creo que los pueblos tienen derecho a autodeterminarse y darse los gobiernos que estimen conveniente”, enfatizó

Para la diputada socialista Maya Fernández, las relaciones exteriores tienen ser una política de Estado, por lo que es la presidencia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que debe tomar posición sobre esta materia

Respecto a las diversas opiniones que existen en la Nueva Mayoría sobre la política de Venezuela, Daniel Farcas agregó que “estos son temas debatibles y hay personas que piensan distinto en los partidos”.

En el caso de que Venezuela fuera suspendida de la OEA podría enfrentar consecuencias diplomáticas y económicas. Dentro de las primeras está el posible aislamiento al interior de la Región y la perdida de sus derechos de participación en las sesiones de la Asamblea General y en la Junta Interamericana de Defensa. Sin embargo, no compromete su participación en la Unión de Países Sudamericanos (Unasur) o la ONU.

Este tipo de proyectos elaborados por los diputados no es el primero que aborda la situación de este país. A principio de marzo la cámara aprobó con 80 votos a favor, una resolución que solicitaba a Michelle Bachelet y al subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, hacer las gestiones para pedir la libertad del diputado venezolano Gilber Caro, opositor al gobierno de Nicolás Maduro.

La solicitud realizada por los parlamentarios se suma a la conversación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo con Michelle Bachelet durante la tarde del domingo, en la cual el mandatario comentó la situación actual de Venezuela, enfatizando en la supuesta crisis de los derechos democráticos que se estaría desarrollando en este país.