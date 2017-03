Chile buscará hacer historia ante Argentina

Con la misión de hacer historia en el Monumental de Núñez de Buenos Aires, la selección chilena de fútbol enfrentará a las 20:30 horas a su par de Argentina en partido válido por las clasificatorias al mundial de Rusia 2018.

El partido se vislumbra complicado tomando en cuenta que se enfrenta a una de las mejores selecciones del mundo y además por las ausencias de hombres clave en el equipo de Pizzi como Arturo Vidal y Marcelo Díaz.

Además están las dudas respecto del estado físico de jugadores como Aléxis Sánchez y Gary Medel y la falta de regularidad que han tenido otros como Claudio Bravo y Charles Aránguiz.

De sacar un buen resultado, la selección chilena comenzaría a cimentar su camino a Rusia 2018 considerando que Argentina se encuentra actualmente en la quinta ubicación en zona de repechaje.

La más probable formación para el partido de esta noche será con: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jean Beausejour; Francisco Silva, Charles Aránguiz, Pablo Hernández, José Fuenzalida; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Por su parte, Argentina saldría con: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Lucas Biglia y Javier Mascherano; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María; Gonzalo Higuaín.

La fecha la completan los partidos de: Colombia vs Bolivia; Venezuela vs Perú; Paraguay vs Ecuador y Uruguay vs Brasil.