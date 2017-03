Depeche Mode encabeza una nueva oleada de conciertos internacionales

Los británicos confirmaron una presentación para marzo de 2018 en el estadio Nacional, en una semana que también se anunció el regreso de Steve Vai y The Radio Dept. y trascendió un festival con The Who, Guns n’ roses, Aerosmith y Def Leppard.

Una semana de anuncios: durante estos días, se han confirmado conciertos de Depeche Mode, Steve Vai y The Radio Dept., mientras continúan los trascendidos sobre un festival de gran envergadura que reuniría a The Who, Guns n’ Roses, Aerosmith y Def Leppard en Santiago.

Lo seguro y más llamativo es lo de la banda que acaba de editar Spirit: se presentarán el miércoles 21 de marzo de 2018 en el estadio Nacional, en el marco de una gira que parte en mayo de este año en Suecia y que contempla más de 60 fechas en Europa y Estados Unidos.

El concierto fue confirmado este miércoles por la productora DG Medios, que adelantó que las entradas saldrán a la venta en las próximas semanas, pese a que falta más de un año para el recital.

Este jueves también se han confirmado otros dos conciertos, aunque de menor convocatoria. El 9 de junio, el guitarrista estadounidense Steve Vai llegará al Teatro Cariola para celebrar los 25 años de su segundo disco, Passion and warfare. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 27, a través del sistema Puntoticket, con valores entre 29 y 55 mil pesos.

Del mismo modo, este jueves se anunció que los suecos The Radio Dept. retornarán a Chile para sumarse al festival Fauna Otoño, que ya había confirmado a los ingleses Slowdive. El dúo vendrá a mostrar su nuevo disco, Running out of love, en un evento programado para el 13 de mayo en Espacio Riesco y para el que se esperan más anuncios.

Mientras, continúan las especulaciones sobre un gran evento que reuniría a The Who, Guns n’ Roses, Aerosmith y Def Leppard en el estadio Nacional. De acuerdo al diario La Tercera, los dos primeros grupos están prácticamente cerrados, ya que en septiembre estarán también en el festival brasileño Rock in Río. EL objetivo sería sumar a las otras bandas, para un festival de dos jornadas que nuevamente tendría como escenario al estadio Nacional.