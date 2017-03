Conflicto entre Valdés y Krauss rebrota pugna entre el PPD y la DC

Una importante polémica generaron los dichos del Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés luego que su par del Trabajo Alejandra Krauss, adelantara que el 5 por ciento de la cotización adicional que propone el Ejecutivo no será administrado por las instituciones privadas.

Después de conocer estos comentarios, Valdés, mediante un comunicado, dijo que la secretaria de Estado fue “imprudente” al señalar que “la administración del 5 por ciento se convertirá en el pilar de ahorro colectivo”. Pero eso no fue todo. Valdés también mostró su preocupación ya que indicó que las palabras de la abogada DC Alejandra Krauss pueden afectar severamente las confianzas de quienes están participando en el debate sobre la reforma al modelo de pensiones.

Este conflicto no es nuevo. En noviembre del año pasado la ex ministra del trabajo, Ximena Rincón, dejó su lugar en el Gobierno, producto de sus diferencias con el jefe de la cartera de Hacienda. Hoy, a través de redes sociales, la ex secretaria de Estado respaldó a Alejandra Krauss.

Todo mi apoyo @akraussvalle Ministro Valdés debe entender q la previsión depende de @MintrabChile y q ministros son sus pares,no subalternos — Ximena Rincón (@ximerincon) 24 de marzo de 2017

Del mismo modo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, apoyó a su compañera de partido: “Creo que el ministro Valdés se equivocó en el tono con que emplazó a la ministra Alejandra Krauss, quien lo único que hizo fue señalar la postura del Ejecutivo frente a este tema y lo que hay que rescatar, el tema de fondo es que el 5 por ciento de cotización adicional no será administrado por las AFP y eso coincide con los planteamientos que he realizado desde el partido”, detalló.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó que le pareció “inoportuno que el ministro Valdés desahuciara el reparto como componente de un sistema previsional”, en una participación en ICARE.

El diputado dijo que no fue extraño que ante eso “los empresarios aplaudieran al Ministro de Hacienda”, mientras un creciente sector de la ciudadanía, “empobrecida por el sistema de AFP exige cambios al sistema y ve en un factor de reparto una solución a este problema que es preciso enfrentar con decisión”.

Las palabras de Rodrigo Valdés tampoco cayeron bien entre los expertos en tema previsional. El ex integrante de la comisión Bravo, Andreas Uthoff, indicó que el titular de Hacienda fue autoritario, adjudicándose pre normativas y protegiendo a los empresarios: “El secretario de Estado se ha sentido propietario de todos los proyectos de ley, los ha parado, los ha detenido, los ha modificado”, subrayó.

El economista de Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, Cenda, Manuel Riesco, indicó que Rodrigo Valdés “no tiene idea de política” y respaldó los dichos de Alejandra Krauss respecto de no derivar ni un peso más a las administradoras de fondos de pensiones.

“El ministro Valdés es un imprudente, no se da cuenta que es insostenible el abuso que hace el sistema de AFP de forzar a los chilenos a cotizar un 13 por ciento de sus salarios, para que de cada cuatro pesos cotizados el sistema privado se apropie todos los meses de tres. Es una persona que no tiene idea de política, es una persona que no puede estar diciendo cosas cuando sensatamente la Ministra del Trabajo, al igual que su antecesora dice que no hay que dar ni un peso más a las AFP”, argumentó.

Mientras, el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, aseveró que no le extrañan las palabras de Rodrigo Valdés: “No se puede esperar menos de un personero de Gobierno que defendió en Icare el sistema de capitalización individual, recibiendo aplausos por parte del empresariado. Esto demuestra quien es él. La imprudencia es del propio ministro de Hacienda, quien hizo lo mismo contra la ex ministra Ximena Rincón”, afirmó.

“A ver si los señores Walker le piden la renuncia al señor Valdés, a ver si tienen los cojones, el coraje. Dentro de todo, el hecho más evidente es que frente al Gobierno actual no podemos esperar absolutamente nada, por eso los trabajadores y trabajadores deben movilizarse”, añadió el dirigente.

Todo este conflicto se da de cara a una nueva marcha contra las AFP agendada para el domingo 26 de marzo en todo el país.

El propio Luis Mesina llamó a la ciudadanía a participar y vestir con polera amarilla, color propio del movimiento, que está por el fin de este sistema de jubilación privado.

Asimismo, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, Carlos Insunza, convocó a los funcionarios del sector a marchar junto con los gremios de la salud, minería y la CUT, quienes también comprometieron su participación en la manifestación ciudadana.

En Santiago la movilización se hará a partir de las 11 de la mañana desde Plaza Italia.