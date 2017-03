El subcrecimiento económico de Chile

Esta ha sido una tremenda pérdida económica nacional causada por decisiones erradas, a destiempo y considerando escenarios que nunca se cumplieron. Todo decisor debe reconocer que el futuro es incierto y que si se equivoca tan reiteradamente debe retirarse de esa actividad. Con este tipo de autoridades, principalmente políticas, se posterga al infinito el anhelo de ser un país desarrollado, aparte de los muchos otros efectos que esta secuencia de decisiones erróneas producen en todas las actividades económicas, sociales y culturales del país y también se convierten en excusa perfecta para los privados para no crear las bases para la nueva economía la que nada tendrá que ver con las actuales industrias, negocios y actividades extractivas en fase de obsolescencia si no innovamos profundamente. Estas tremendas pérdidas de oportunidades postergan la inversión en la incorporación de las nuevas tecnologías y en la aplicación de los nuevos conocimientos al desarrollo de emprendimientos que no se basen sólo en los sectores tradicionales básicos, que produzcan márgenes muy superiores y que atiendan mercados globales de gran magnitud.

Desde entonces hemos insistido que las variaciones de la TPM, en este particular ciclo económico, tiene un efecto muy indirecto y lleno de sorpresas sobre la inversión y el crecimiento económico, dadas las muchas variables de tipo político, social y globales que han participado, y lo hicimos ver cuando, en octubre de 2013, preguntamos a la autoridad: ¿Por qué se mantuvo la TPM en 5% durante 21 meses cuando la economía ya mostraba claros signos de desaceleración? No sabemos las razones que se tuvo para ello, pero lo que es claro es que el escenario utilizado fue tremendamente equivocado. ¡Si, se equivocaron!

Casi a fines de ese año, noviembre del 2012, señalamos que era peligroso anticipar el futuro económico con un solo escenario y que era necesario que los especialistas responsables de tomar estas decisiones indicaran los escenarios alternativos posibles. Pero no fue así. El incentivo a invertir y a estimular el crecimiento parecía estar basado en que la tasa real de interés, que había quedado en menos de 1%, impulsaría el crecimiento económico per se.

Este esmirriado crecer económico, advertido en su debida oportunidad, representa mucha riqueza que no se obtuvo para resolver los diferentes problemas de calidad de vida de la población más pobre del país, sus clases medias y profesionales. Y todo porque el remedio utilizado fue inadecuado.

Por eso concluimos que cuando se asume la responsabilidad de tomar decisiones sobre la TPM, con los efectos que ellas producen en la comunidad, se presume que es posible que se produzcan impactosindeseados, pero cuando la autoridad reitera su actuar y, con ello, se reiteran los efectos indeseados, lo que corresponde es hacer es, oportunamente, dar un paso al lado.

En algún momento preguntamos públicamente: ¿Quién está cargo del crecimiento: o el Gobierno o el Banco Central? No obtuvimos respuesta y por tanto, ahora, trenzarse en discusiones económico políticas -ex post- sin entrar de lleno a resolver estos problemas es un despropósito y una manera de dilatar su solución e insistiremos en que: (1) siendo la decisión de la TPM tomada por profesionales con claras orientaciones políticas – pues no son tecnócratas – según se colige de su manera de ser elegidos, es más un cuerpo político que económico no independiente, por lo mismo, sería más propio que la decisión la tomará el gobierno de turno y con ello no diluir las responsabilidades públicas correspondientes y (2) que probablemente el mercado, con las nuevas tecnologías, manejo de la big data, inteligencia artificial, poderosos sistemas expertos y otras innovaciones sería más certero para determinar las tasas de intereses que fuesen tranzadas directamente entre diferentes operadores y clientes como ocurre con el dólar a valor de mercado.

Es necesario que las autoridades se hagan cargo, de una vez por todas, del “crecimiento base requerido” en la nueva economía e industrias emergentes inteligentes en remplazo de las obsoletas – crecimiento con tasas de de al menos un 5% anual y un PIB de… ¿US $ 400 mil millones de dólares o sino más?, que permita llevarnos a la tierra prometida del “desarrollo para todos”. Y no debemos autoengañarnos nuevamente pensando que lo hará un próximo gobierno o autoridades técnicas de un Banco Central “autónomo”.

Y así quizás podamos romper con el “Síndrome de Peter Pan” de un bello país del finis terrae que se niega a crecer: pudiendo.