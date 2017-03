Nueva Mayoría culpa a Valdés por demoras en reforma previsional

El “impasse” entre el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y la titular de Trabajo Alejandra Krauss, reflotó los cuestionamientos al interior de la Nueva Mayoría hacia el rol del jefe de las finanzas públicas, en relación a temas como la reforma previsional.

Y es que desde que asumió su cargo, el ex presidente de Banco Estado ha sido objeto de críticas de parlamentarios y dirigentes partidarios de la coalición de Gobierno, debido a su enfoque “neoliberal” de algunas políticas públicas.

Una visión que se ha visto reflejada numerosas veces, como por ejemplo, en la opinión favorable de Valdés respecto al cuestionado proyecto minero Dominga, el que ha sido fuertemente defendido por el gran empresariado.

En el caso de la discusión previsional, el ex subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre “los riesgos de destinar el 5% extra de cotización a un solo mecanismo”, como lo planteó inicialmente la presidenta Michelle Bachelet.

Desde el Partido Comunista han sido particularmente críticos con la labor del encargado de las finanzas públicas. El diputado Lautaro Carmona apuntó a la falta de empatía de Valdés con algunas iniciativas gubernamentales. “Prefiero estar con los imprudentes que luchan por causas justas, por causas históricas que además tienen la empatía absoluta de lo que fue el mensaje que hizo la presidenta de la república en días pasados. Yo anuncio que el Partido Comunista no va a transigir en destinar aunque sea un centavo para fortalecer la industria privada de las AFP”, señaló Carmona.

Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada de ese partido, Roberto León manifestó que “el ministro Valdés demuestra su escaso manejo político y su nula sintonía con los chilenos”, mientras que el diputado Gabriel Silber apuntó a la desconexión entre el titular de Hacienda y lo que espera la ciudadanía. “Parece que en Teatinos 120 viven en otro planeta, y no lo digo sólo por el tema reformas y AFPs”, acusó el parlamentario.

En tanto la presidenta de la Falange, Carolina Goic, quien ya había dado su respaldo a la ministra de Trabajo, Alejandra Krauss, así como a su antecesora, Ximena Rincón, fue enfática en rechazar la idea de Valdés sobre el destino del 5% extra de las cotizaciones.

Desde el PPD, su presidente, Gonzalo Navarrete, respaldó la gestión del secretario de Estado quien milita en ese partido. Sin embargo, el ex alcalde indicó que los roces entre Valdés y otros actores políticos, dicen relación con su rol preponderante en el gabinete el que fue asignado por la presidenta de la República. “Esto no es un problema de respaldo o no de los ministros, esto es un tema de rol que el Gobierno va a tener que ir re articulando en torno a que el ministerio de Hacienda tiene hoy día un mandato y ese mandato es el que prima sobre las opiniones de los distintos jefes de cartera, pero esto tendrá que resolverse desde el punto de vista de la conversación comunicacional”

El ex economista del Banco Central también ha enfrentado duras críticas de la Nueva Mayoría a raíz de su rol en el reajuste del sector público, en el cual parlamentarios oficialistas rechazaron la propuesta del Gobierno.

Misma situación ocurrió en el caso del Plan Nacional Docente, en donde propuso que los ajustes de los profesores estuvieran “amarrados al crecimiento económico”, y su idea de una reforma laboral “equilibrada” y con un derecho a huelga “proporcional” con los efectos que tiene en otros actores, incluyendo a las empresas.