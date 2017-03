Industria del salmón: Oceana exige transparencia en uso de antibióticos

La directora de la organización internacional del conservación marina Oceana, Liesbeth van der Meer, confirmó que en Chile se usan 500 veces más antibióticos en criaderos de salmones que en Noruega, el principal exportador de la especie. Esto, a partir del estudio realizado por un centro de investigación argentino que determinó que más del 60 por ciento de los salmones exportados desde Chile hacia el vecino país contienen cantidades de antibióticos peligrosos para el consumo humano.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, Liesbeth van der Meer indicó que la ONG está trabajando para que las empresas del rubro transparenten los productos farmacológicos que utilizan y las cantidades reales que se aplican para combatir enfermedades.

“En Chile se usan más de 500 toneladas de antibióticos, unas 500 veces más que en otros países como Noruega, el principal exportador de salmón del mundo. Esto ha traído la contaminación a zonas extensas en los mares del sur y hemos trabajado para aumentar la transparencia de lo que se está utilizando y para que se está utilizando”, detalló.

Liesbeth van der Meer agregó que el uso indiscriminado de antibióticos se debe principalmente al hacinamiento que son sometidos los salmones en las jaulas de crianza.

La directora de Oceana sostuvo que la aglomeración produce que las especies se contagien enfermedades con una mayor facilidad y a la vez, las bacterias sean resistentes a una única enfermedad imposible de erradicar, la llamada SRS.

“En Chile tenemos una cantidad de salmones por metro cúbico muy grandes y lo que pasa es que ahí los peces se hacinan, se enferman y necesitan fármacos para que puedan llegar a su peso final, sino no llegan porque se mueren antes o no engordan. Lo que tenemos acá es un pésimo control de las enfermedades, no han podido controlar las enfermedades que en un 85 por ciento de los antibióticos es para combatir una sola bacteria, el Síndrome Rickettsial del Salmón”, recalcó.

La representante de Oceana emplazó a las autoridades gubernamentales a alertar del daño ambiental que se está produciendo en el sur del país y llamó igualmente a los consumidores a informarse del problema surgido por la aplicación de antibióticos en el alimento vertido en el agua, lo que además contamina a otras especies que habitan cerca de las jaulas de crianza