La falta de regulación permite el comercio de hielos

Esta semana se conoció la información sobre la reactivación de un proyecto de la empresa Patagonice que pretende extraer hielos de caleta Tortel para su posterior comercialización. La compañía iniciaría este viernes la extracción de cerca de una tonelada de hielos en un área que circunda el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Los antecedentes de este caso se originaron en 2012 cuando el Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane formalizó por delito de hurto simple a cuatro personas descubiertas por funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) extrayendo hielos desde el ventisquero Jorge Montt. También se imputaron cargos a los capitanes de las embarcaciones en las que se trasladaban estas personas y donde cargaban un camión con más de 5 mil kilos de hielo.

La comercialización de hielos

En 2015, la empresa firmó un convenio comercial con la Municipalidad de Tortel para iniciar este nuevo proyecto que, sin embargo, no contó con una consulta ciudadana. Desde la compañía precisaron que solo extraería hielos desprendidos de manera natural.

Esta última declaración manifestada por la empresa solo demostraría un desconocimiento y subestimación a los tipos de hielos, señaló la vocera de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares, María Jesús Martínez.

A su juicio, la desprotección a los hielos, sean o no milenarios, ha sido evidente a nivel institucional porque no está normado en ninguna legislación y ni siquiera el Código de Aguas tendría especificado si pertenecen o no a su competencia.

El mayor impacto que María Jesús Martínez destacó ante esta situación es la alteración a las relaciones ecosistémicas de la población con estos ventisqueros porque han sido parte de su conformación como pueblos y localidades patagónicas.

“Por sus inicios como comuna, Tortel tiene una relación identitaria muy fuerte con los ventisqueros porque es así, en los campos de hielos cercanos, donde inician sus primeros poblamientos. Es decir, ellos tienen como vecinos a los hielos”, sostuvo.

Además, la ambientalista se refirió a la Ley de Protección a los Glaciares que se encuentra sin avance en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, su último trámite para luego ingresar al Senado.

Señaló que de aprobarse esta legislación de igual manera quedarían desprotegidos los icebergs interiores porque no estarían dentro del área fijada en el documento legal. Por lo tanto, se permitiría la comercialización que pretende iniciar esta empresa.

El mayor problema, según enfatizó María Jesús Martínez, es que el fin de esta ley no sería la protección de los glaciares sino regular la extracción que se hace de ellos que, a su juicio, no debería efectuarse en ningún caso. “Esta ley propone un resguardo solo mil metros desde el glaciar hasta la zona terminal del glaciar aguas abajo”, detalló.

Sin protección legal

El director del Comité pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) en su filial de Aysén, Peter Harttman, dijo que por la falta de una asamblea ciudadana no se sabe en qué beneficiaría esta extracción a la población y en qué consistiría ese supuesto acuerdo que tiene la empresa con el municipio.

Harttman explicó que la Dirección General de Aguas (DGA) y la Conaf indicaron a la empresa Patagonice que mientras la extracción se efectuara fuera de los límites de un parque nacional no era necesario iniciar una evaluación de impacto ambiental. Indicó que “es una alarma porque se abre la puerta para extracciones de mucho mayor tonelaje”.

Agregó que: “Está el riesgo que llegue un barco para llevarse témpanos de hielo, lo que no sería tan complicado ahora mismo. Ahí hay un vacío legal porque estando fuera del parque nacional quedan a la deriva”.

Este viernes, el mismo día en que se iniciaría la extracción de hielos, está fijada una sesión del Concejo Municipal. Sin embargo, el alcalde de Tortel, Bernardo López, ha manifestado que este tema no se abordaría porque existe un acuerdo previo, lo que nunca se dio a conocer a la comunidad.

El caso nos lleva a un plano más general. Chile posee la mayor superficie de glaciares de América Latina, cerca de 21 mil kilómetros cuadrados, pero carece de un marco jurídico que los proteja.

En la región, destaca la iniciativa de Argentina que promulgó su ley en 2010, luego de una serie de acciones judiciales que presentó la empresa Barrick Gold que acusó afectación a sus intereses mineros en el proyecto Pascua Lama que también involucra territorio chileno.