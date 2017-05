Regresa el Festival que reivindica fusión de la danza y el video

Hace casi 10 años la artista Brisa MP (Brisa Muñoz Parra) inició la tarea de generar un espacio de difusión de la videodanza, expresión que fusiona el formato audiovisual y el movimiento corporal. Así nació el Festival Internacional de Videodanza Chile (FIVC), evento que este año celebra su quinta versión y que es producido por el sello Caída Libre.

El primer certamen del evento se efectuó en 2009 y, en dicha ocasión, se exhibieron cerca de 100 obras provenientes de Latinoamérica y Europa. Luego, en 2010, la actividad tuvo la posibilidad de transmitirse a través de las pantallas de ARTV. De esta manera,el FIVC fue posicionándose hasta alcanzar, este año, apoyo del CNCA.

Según Brisa MP, fundadora del proyecto, la videodanza es un formato que lentamente se ha instalado en nuestro país.

“Hay una pieza de la compañía La Vitrina que es del año 1997, pero ellos hicieron sólo esa pieza. Entonces, uno no puede decir que hay realizadores, porque ellos no siguieron desarrollando este formato. Tampoco podemos encontrar muchos creadores. Es algo que se ha ido desarrollando de forma lenta. Recién ahora se reconoce que hay un formato creativo en donde confluye la danza y el audiovisual, sea cine o sea video”.

“En Chile en 2004 como que explotó un poco esta creación. Cuando empecé como artista, también en el Festival DanzaalBorde habían muestras de videodanza, pero no existía un certamen dedicado a este formato. Ahora hay mucha más gente que se interesa por esto y que está experimentando”.

FIVC 5

En esta oportunidad el Festival cuenta con cuatro categorías: Film, Cinedanza; VD, Videodanza; Motion, Video-Cuerpo-Experimental; y Documental.

Además, una de las particularidades del Festival es que no se entregan premios a los trabajos destacados. Esto, ya que según la directora del proyecto, el evento no busca fomentar la competitividad entre los creadores.“FIVC no da premios, porque no tenemos como principio la competitividad. Sin embargo, los artistas seleccionados van a recibir una cuota, aunque sea pequeña, como derechos de exhibición. También en el programa de este año ofreceremos talleres y conferencias”, comenta sobre el evento Brisa MB.

Postulaciones abiertas

Las postulaciones para participar en el Festival estarán abiertas hasta el 1 de junio y la selección oficial estará a cargo de Rocío Rivera, coreógrafa y co-directora Festival DanzalBorde; Raúl Miranda, artista, investigador y académico; y Brisa MP.

Estos resultados serán publicados el 16 de julio. En tanto, el Festival se realizará en septiembre próximo.

Más información en FIVC 5.