Las transversales redes de la directora del Museo Violeta Parra que apoya a Piñera

La decisión política de la directora del Museo Violeta Parra, Cecilia García Huidobro, de incorporarse al consejo ciudadano de Sebastián Piñera ha generado polémica en el mundo de la cultura.

Según un artículo de Radio Universidad de Chile, las críticas apuntaron a lo contradictorio que resulta que la jefa del museo dedicado a preservar la memoria de la artista, apoye activamente una candidatura derechista, siendo que Violeta Parra nunca comulgó con esa tendencia política. García Huidobro es una conocida gestora cultural y fue agregada cultural de Chile en México en el primer gobierno de Piñera. Los cuestionamientos no se refieren a su preferencia política por la derecha, sino que apoye la candidatura presidencial de RN y la UDI en su calidad de directora del museo consagrado a la cantante.

A raíz de esta controversia se abren diversas interrogantes: ¿cómo funciona la institución? ¿Cuántos recursos recibe del Estado? ¿Cómo se escogen los miembros de su directorio? Y, ¿quién es Cecilia García Huidobro?

Cecilia García Huidobro Moroder es licenciada en Filosofía y magíster en Literatura, y viene trabajando con Isabel Parra, cantautora e hija mayor de Violeta, desde al menos el año 2000 en la labor de rescatar la memoria de la folclorista.

“Siempre he dicho que hay héroes que elige el pueblo, que no pasan por las instituciones, Violeta es uno de ellos”, afirmó en una entrevista al sitio plataformaurbana.cl en octubre pasado al asumir la dirección del museo. “Por eso, esta designación del directorio, junto con la familia, me tiene muy halagada”.

García Huidobro tiene amplios vínculos sociales, laborales y familiares con la derecha tradicional chilena. Además de su participación en el gobierno de Piñera y el actual apoyo a su nueva apuesta presidencial, la directora del Museo Violeta Parra también cuenta con buenos vínculos en la Armada. Esto en su calidad de directora de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, integrada por varios almirantes de esa rama de las fuerzas armadas.

Pero la integrante del consejo ciudadano de la campaña de Piñera también goza de buenas relaciones con el oficialismo. De hecho, en enero de 2008 el Senado la ratificó como integrante del CNCA por un período de cuatro años, después de que su nombre fuera propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet.

Y hace un par de años ingresó al directorio de la Fundación Museo Violeta Parra al ser nombrada por el ministerio de Cultura presidido por Ernesto Ottone hijo.

Una directora de derecha con financiamiento público

El origen del Museo se remonta a 2011, cuando el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) donó cerca de $920 millones para iniciar las obras del edificio que, en un principio, iba a estar en el Parque Forestal. No obstante, no fue sino hasta octubre de 2015 que el museo abrió sus puertas. ¿El lugar? Un sitio en la avenida Vicuña Mackenna Nº37 entregado en comodato por el Instituto de Previsión Social (IPS), que entró en vigencia el 22 de septiembre de 2015.

El centro está dirigido por la Fundación Museo Violeta Parra, entidad de derecho privado sin fines de lucro que fue creada el 19 de noviembre de 2014. Cuenta con un directorio compuesto por siete miembros: tres propuestos por la Fundación Violeta Parra, un representante del CNCA, el Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), el respectivo alcalde de Santiago y un representante del mundo cultural.

El primer director del centro fue el músico y académico Leonardo Mellado, quien presentó su renuncia en abril de 2016 al cumplirse la fecha de expiración de su contrato. Con ello, se abrió un concurso público para escoger al nuevo líder del espacio. Así, en octubre asumió el cargo vacante Cecilia García Huidobro. Pero su nombramiento no fue una sorpresa. Hasta ese momento ella era la presidenta del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, puesto que actualmente es liderado por Carlos Aldunate. Este último también es el presidente de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, una entidad privada sin fines de lucro.

El Museo Violeta Parra recibe un importante financiamiento público. En 2016 el CNCA aportó a la Fundación un poco más de 410 millones de pesos, mientras que la Presidencia de la República aportó unos 73 millones. Ambas sumas fueron utilizadas en gastos de operación y mejoras de infraestructura (ver gráfico). Estas cifras provienen de la Memoria Anual que el museo hace accesible al público a través de su página web.

El convenio firmado en febrero de este año entre el CNCA y la fundación, en tanto, estableció un financiamiento de 425 millones de pesos este año. Con estos dineros el museo se compromete a una serie de actividades de difusión, asistencia y adquisiciones.

Hasta ahora el centro cultural ha optado por mantenerse al margen de la discusión respecto de la participación de Cecilia García Huidobro en la campaña presidencial de Piñera. Este diario digital ha tratado de contactarse con la directora del museo a través de diversos medios, sin obtener repuesta. Desde la familia de la compositora tampoco han querido referirse al tema.