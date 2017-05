Cecilia Morel: “Me preocupa que se piense que esto es carrera ganada”

La ex primera dama no forma parte del ambiente triunfalista y llama a la cautela. Morel también tuvo palabras para defender la transparencia patrimonial del exmandatario y para acusar majadería de las fuerzas que intentan hacerlo caer con querellas.

Cecilia Morel ya asume las tareas propias de la cónyuge de un candidato presidencial. Esta semana entró en tierra derecha y comenzó con las giras de campaña en respaldo de Sebastián Piñera.

La ex primera dama se mostró preocupada en la entrevista que le brindó al diario La Tercera. En ella, Morel da cuenta de su temor por en ánimo triunfalista que existe en torno a la candidatura de su esposo: “Muchas personas creen que esto es un trámite innecesario y más todavía cuando ven las encuestas. Piensan que ¡ay, esto es carrera ganada! Pierden la motivación para ir a votar y eso puede generar altos grados de abstención. Eso me preocupa”, señaló.

Sobre las polémicas en torno al patrimonio del empresario, Morel dijo que “entiendo y creo que es muy necesaria la transparencia, y que es fundamental la separación entre política y negocios. Los fideicomisos son para eso, para evitar eventuales conflictos de interés. No es para cuantificar el patrimonio de la persona, aunque ya se sabe y eso va a estar en transparencia. Pero el fideicomiso es para evitar los conflictos de interés, y creo que ya se ha zanjado ese tema, que se ha ido más allá de la ley, que está absolutamente claro y que lo demás ya es simplemente majadería”.

Para las acusaciones en contra del ex Presidente y su vínculo en los casos de Exalmar y Dominga la ex primera dama dio cuenta de su molestia por la insistencia de algunos en presentar querellas, acusando mala fe: “Lo que me molesta es este verdadero festival de querellas y que se hacen sin ninguna base sólida y que se siga profundizando en algo que cada vez el mismo fiscal lo ha dicho dos veces, que no tenía por qué decirlo públicamente, que no ha encontrado ningún antecedente”.