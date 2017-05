Bruno Villalobos: “No elegiré el camino fácil de irme al retiro sin resolver este problema”

El mandamás de Carabineros de Chile sacó la voz. En entrevista con El Mercurio, Villalobos afirmó estar convencido de querer solucionar los conflictos al interior de la institución y, en esa línea, contradijo cualquier posibilidad que lo acerque a una renuncia.

Villalobos conoce las dimensiones del problema. Carabineros se ha visto envuelto en un fraude por una cifra que, a estas alturas, asciende a casi $20 mil millones y que ha derivado en la baja de 58 funcionarios a la fecha.

En ese marco se ve como algo imposible mirar para el lado, y así lo reconoce. Villalobos reconoce que puede que la polémica no haya cesado en su crecimiento, pero tiene prohibido hablar por las dos investigaciones que se están cursando: “No lo puedo descartar. Deben faltar como dos o tres años de revisar para completar el sistema y dar certeza respecto de las personas y dineros involucrados”.

Según dice, detectar el problema en su origen era de suma complejidad producto de los conocimientos de los delincuentes involucrados. “Esa gente conocía los sistemas computacionales de Carabineros, tenían conexiones con otros organismos. Según he visto en la prensa, tenían un conocimiento cabal, y por eso no pudimos llegar a ellos. Y no solamente nosotros”, consignó.

El General Director negó cualquier tipo de privilegio o diferencia de trato hacia el círculo de generales y aprovechó de señalar que no le tirita la mano a la hora de tomar sanciones contra ellos: “Yo en mi periodo he echado a dos generales, no solo al General Echeverría”, declaró.

Respecto de este último involucrado, Villalobos sólo tuvo palabras de decepción y descargó todo contra su persona: “Él se ha mostrado como una muy mala persona, como un delincuente”.

Finalmente el líder de la hoy polémica institución dio señales de querer enmendar los errores y volver a transmitir confianza en la ciudadanía. Negó cualquier posibilidad de renuncia afirmando que “por ningún motivo voy a eludir mi responsabilidad y el compromiso que tengo con la Presidenta, Carabineros y todos los chilenos. No elegiré el camino fácil de irme a retiro sin resolver este problema. Yo no voy a renunciar. Voy a seguir el camino de la verdad y la transparencia, aunque sabemos que será durísimo”, cerró.