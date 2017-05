Aucán Huilcaman: “El Estado es el causante del conflicto en La Araucanía”

La Araucanía se ha convertido en debate político obligado. Los ataques incendiarios de los que se responsabiliza a comunidades mapuche generan división en los discursos: hay quienes piden más fuerza en la persecución de estos delitos; mientras otros sostienen que sin la mirada histórica es imposible solucionar un problema que data de siglos.

En esa espera, la relación entre el Estado y pueblo mapuche se vuelve más tensa; más cuando las autoridades insisten en aplicar la Ley Antiterrorista para investigar a los responsables.

De todo ello conversó Aucán Huilcaman. El líder mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió a la presidencialización del debate. En Diario y Radio Universidad de Chile dijo que “los anuncios de los candidatos a presidente de Chile Vamos son discriminatorias y exageradas”.

En su conversación con el periodista Patricio López se refirió puntualmente a las intervenciones del expresidente Sebastián Piñera, a quien acusó de “hablar deliberadamente” del conflicto sin recordar que en 2013 invitó a un relator de Naciones Unidas a La Araucanía, quien concluyó que en la zona no existe el terrorismo, recomendando medidas que no fueron tomadas ni por ese gobierno, ni por el de Michelle Bachelet: “Me parece grave que no se tome en cuenta ese informe basado en estándares del concepto de terrorismo, y no de la idea deliberada que en Chile y en La Araucanía se usan para referirse a la situación”.

El líder mapuche también criticó a la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien se mostró dispuesta a invocar la Ley Antiterrorista: “Me llama la atención, porque su afirmación es muy prematura. Además, ella no tiene en cuenta cuáles son los estándares internacionales para entender el terrorismo y para calificarlo como tal”, sin moverse de la lógica actual, desconociendo que “el Estado es el único causante de todos y cada uno de los conflictos que existen en la zona”.

Para Aucán Huilcaman estas intervenciones solo demuestran el desconocimiento profundo de los aspirantes a La Moneda sobre el concepto usual del terrorismo: “Yo entiendo que muchos candidatos a presidente usen de forma deliberada el concepto de terrorismo, porque de esa forma ocultan la responsabilidad que tiene el Estado de Chile en la denominada Pacificación de La Araucanía en los crímenes de lesa humanidad y en despojo de la tierra, del territorio y sus recursos, que son el tema de fondo del cual subyacen los hechos y controversias que hay en la región”.

El llamado de los pueblos, explicó el entrevistado, es que se deje de lado la línea represiva con la que se ha actuado en las últimas décadas. “La Ley Antiterrorista tiene por objeto criminalizar la lucha del pueblo mapuche por la restitución de sus derechos legítimos y, a la vez, tratar de anular los procesos de autodeterminación que las comunidades mapuches llevan en el sur”. Así criticó a la actual administración de gobierno por “no haber tenido nunca la intención de cumplir con sus promesas para zona”, mencionando por ejemplo, el proyecto de Ley Araucanía “que se impulsa al margen de la participación de los mapuche”, también la comisión asesora presidencial liderada por el Obispo Vargas: “Nosotros le hemos pedido que no anuncie el proyecto de ley para la zona. En él se contiene un capítulo perverso, porque va a incluir un presupuesto para la violencia en la región, el que es un buen incentivo para los atentados y autoatentados, el que se va a sumar al que ya existe para la violencia rural. Estamos en un contexto de perversidad para La Araucanía”.

Con su planteamiento, el werkén acusó a la autoridad de generar las condiciones para que se realicen atentados para cobrar esos dineros: “El gobierno de La Araucanía dispone de 3 mil 600 millones de pesos para cualquier acto de violencia. Por lo tanto, pueden operar organizaciones ilegales para cometer hechos de cualquier naturaleza, porque hay un presupuesto político disponible”.

Escucha a continuación el audio completo de la entrevista: