La Araucanía: el problema que se impone en la agenda presidencial

La respuesta de Sebastián Piñera ante los dichos de Alejandro Guillier, quien descartó la existencia de terrorismo en la Araucanía, no dejó indiferente al resto de los pre candidatos presidenciales, quienes también expusieron su mirada al respecto. En tanto, para el historiador mapuche Fernando Pairicán, calificar de terrorismo los últimos acontecimientos de la Región, generan una construcción prejuiciosa sobre las reivindicaciones indígenas.

Luego de los dos ataques incendiarios registrados el pasado miércoles en la Región de La Araucanía, que terminaron con siete camiones afectados, el Ministerio Público confirmó que invocará la Ley Antiterrorista para investigar los hechos.

La determinación de la Fiscalía fue criticada por el pre candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien descartó que en La Araucanía existan actos terroristas. Declaraciones que a su vez fueron respondidas por el pre candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera, quien invitó al senador por Antofagasta a visitar la Región para que “entienda lo que está pasando en materia de terrorismo”.

La polémica entre ambos pre candidatos no dejó indiferentes al resto de los aspirantes a La Moneda, por lo que no pasó mucho tiempo para que cada uno de los siete abanderados esgrimiera su opinión en los medios de comunicación, argumentando la existencia o no de actos terroristas en la Región. Así, lo que para algunos parece una exageración y un mal uso del término, para otros es una realidad.

Guillier: “En Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde a los patrones de terrorismo”

El pasado jueves, en su paso por Concepción, luego de los ataques incendiarios, Alejandro Guillier señaló que no existe terrorismo en La Araucanía, sino que violencia. “El problema que tenemos con los pueblos indígenas es político no policial. Necesitamos avanzar en un reconocimiento constitucional que signifique no solo un cambio jurídico, sino también un reconocimiento efectivo de su historia, de su cultura, de su lenguaje y de su patrimonio histórico, es decir, de sus tierras”.

Dichos que confirmó posteriormente cuando argumentó que “esto no es ni el ejército ISIS, ni Al Qaeda. Por favor pongámonos en las proporciones y resolvamos el problema políticamente donde corresponde”.

Declaraciones que fueron duramente criticadas por Sebastián Piñera y sectores de la Democracia Cristiana liderados por el senador Ignacio Walker, ante las cuales Guillier respondió: “en Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde a los patrones de terrorismo”, agregando que en La Araucanía “no hay una red internacional que quiere provocar pánico en la población, lo que quieren es resolver un problema que, tenemos que admitir, no hemos sabido resolver bien”.

Sánchez: “Yo no creo que haya terrorismo en la zona”

En la misma línea que Alejandro Guillier, la pre candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez indicó este domingo en Tolerancia Cero: “Lo que pasa en La Araucanía, cuando hay quema de camiones, me parece que no es un acto terrorista”.

De este modo, cuando le preguntaron si consideraba que el ataque al matrimonio Luchsinger Mackay constituía un acto terrorista, Sánchez respondió: “No lo considero un delito terrorista, pero con eso no le quito la gravedad de lo que es ese hecho”.

“El incendio que termina con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay es horroroso, es tremendo y tiene que caer todo el peso de la ley sobre las personas que son responsables. No quiere decir que por que no sea terrorista, uno considere que es un accidente, es un delito enorme”, agregó.

De acuerdo a lo comentado durante el programa, la pre candidata presidencial indicó que desde su perspectiva hay terrorismo cuando una cierta cantidad de acciones buscan desestabilizar un estado, de forma organizada y financiada.

En tanto, respecto de la demanda de autodeterminación no tuvo una respuesta clara, señalando que ella es partidaria de una “autonomía parcial” que no logro explicar concretamente.

Piñera: “¿En qué país viven? ¿Por qué no van a La Araucanía para ver cómo el terrorismo ha ido creciendo y actúa con densa impunidad?”.

En primera instancia, Sebastián Piñera criticó la posición de Alejandro Guillier, enfatizando en que la Ley Antiterrorista se debió haber aplicado hace mucho tiempo. “Yo le diría al senador Guillier dos cosas: primero que se informa mejor y segundo, que vaya a La Araucanía para que entienda lo que está pasando en materia de terrorismo”.

Posteriormente, el pre candidato de Chile Vamos no solo interpeló al senador por Antofagasta, sino también a Beatriz Sánchez: “¿En qué país viven? ¿Por qué no van a La Araucanía para ver cómo el terrorismo ha ido creciendo y actúa con densa impunidad?”.

“Cometen un grave error los candidatos Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez al negar el carácter terrorista de estos hechos, y al negarse a aplicar la Ley Antiterrorista. Eso solo favorece a los terroristas y perjudica a las víctimas y a los inocentes”, sostuvo.

En la oportunidad, el ex presidente adelantó que en un eventual segundo gobierno modificará la Ley Antiterrorista estableciendo la figura del agente encubierto, del testigo protegido y de los informantes.

Ossandón: “Es un problema nacional, por lo tanto presidencial”

Por su parte, el candidato independiente Manuel José Ossandón explicó en CNN su propuesta para terminar con el conflicto en La Araucanía en un plazo determinado: “Yo planteo que es un problema nacional, por lo tanto es presidencial. Nos daremos un plazo de 100 días para tener la estrategia y el plan de trabajo con la gente de allá. Tiene que haber una participación directa del presidente de la República y el Ministro del Interior. Después de esos cien días, cuando parta el trabajo, se acabó la violencia”.

El senador por Santiago Oriente agregó: “Si yo soy presidente, después de esos cien días, los carabineros no usarán nunca más balines de gomas, usarán balas”.

Kast: “Acá el Estado ha fracasado”

El diputado y abanderado de Evópoli, Felipe Kast valoró la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista y enfatizó en la necesidad de una política indígena que excluya a los violentistas. “Acá el Estado ha fracasado, por eso reitero mi invitación al Ministro del Interior a que vaya a vivir a La Araucanía y no regrese a Santiago hasta que resuelva el problema, para que tengamos paz en La Araucanía”.

Mientras se encontraba en la zona la semana pasada, Felipe Kast anunció su propuesta para transforma la Región en la capital turística de Chile en los próximos cuatro años, duplicando la inversión en esa materia. “El mejor antídoto contra la delincuencia y contra aquellos que siembran el miedo, es cuidar la paz a través de oportunidades”.

Goic: “Se requiere una política integral”

Alejándose del debate generado entre Guillier y Piñera, Carolina Goic, candidata de la Democracia Cristiana, respaldó el actuar de la Fiscalía al invocar la Ley Antiterrorista y comentó que no le interesa la disputa entre candidatos, pero si “la realidad del pueblo mapuche y la deuda que existe con ellos”, para lo cual “se requiere una política integral”.

“Esta es una situación compleja que tiene distintas aristas. Se debe partir del diálogo y no de la criminalización, hay que poner al frente a las comunidades mapuches y las deudas que tenemos con ellos, además de la seguridad de las personas que habita en nuestro país”, manifestó.

Mayol: “Es importante conversar con todos los actores de la escena”

El precandidato del Frente Amplio, también se alejó de la polémica, comentando que el tema de La Araucanía tiene una complejidad histórica. “Lamentablemente la forma en la que se ha tratado el tema hoy es pedestre, porque estamos tratando de definir qué tipos de delitos se constituyen y eso no resuelve un problema histórico. Acá tiene que ver con la capacidad de ejercer autonomía en los territorios, su construcción política y el otorgamiento de derechos para quienes viven allí”.

“Es importante conversar con todos los actores de la escena. Llamar a negociación y poner condiciones es el absurdo más grande”, agregó.

Mayol también se refirió a las consecuencias que tiene el uso del concepto “terrorismo”, indicando que promueve la militarización. “Favorece la posibilidad de un uso más indiscriminado d la violencia y la judicialización con menos derecho de las personas. Esa definición empobrece nuevamente la discusión”.

Reacciones ante la polémica

Mario Venegas (DC), diputado de la Región, señaló que los hechos de violencia son absolutamente condenables y que “no legitiman ninguna causa por más noble que esta sea”, por lo que afirmó que el Gobierno tiene el legítimo derecho a invocar la Ley Antiterrorista para casos específicos. Sin embargo, calificó de impudentes las palabras de Sebastián Piñera, ya que afectan a un territorio completo.

“¿Quién va a invertir en una región donde hay terrorismo? Son elementos que hay que considerar, por eso que las autoridades y los gobiernos deben ser muy prudentes a la hora de hablar y dar nombre a las cosas. Es repudiable lo que ocurre, lo lamentamos y no quisiéramos que sucediera, pero hay que tomar todos los aspectos antes de calificar un hecho”, indicó.

En ese sentido el diputado demócrata cristiano agregó que en la Región existen acciones en lugares puntuales que podrían calificarse de terrorismo, pero que hay otros casos en los que se trata de delitos comunes, como robos y asaltos.

Para Fernando Pairican, historiador mapuche y miembro de la Comunidad de Historia Mapuche, afirmar que en la IX Región existe terrorismo genera una construcción prejuiciosa sobre las reivindicaciones indígenas. “Sebastián Piñera continúa con lo que se ha planteado tanto desde los gobiernos de la Concertación como desde su propia administración: mirar las demandas mapuches desde la perspectiva judicial y no desde los Derechos Humanos y la política”.

Respecto de lo anterior, el historiador agregó: “Me preocupa que se reactualice la mirada racial sobre el pueblo mapuche. En el siglo XIX eran la barbarie, en el XX los flojos y en el XXI son los terroristas. El racismo se va construyendo en cada proceso histórico y en este estamos viendo una reformulación de la mirada racial sobre los pueblos originarios, del mapuche en particular, en la lucha por sus derechos humanos. La autodeterminación es un derecho humano, por lo que el Estado más que reprimir tiene que garantizar el desarrollo de esa demanda política”.

En tanto, para Cristián Riego abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales no es tan relevante las declaraciones del mundo político respecto a los que se entiende por terrorismo, sino más bien lo que determine la justicia, ya que es esta la que tiene la facultad de investigar ciertos hechos bajo la Ley Antiterrorista.

Según lo explicado por el abogado, dicha legislación aumenta las penas y le da a la Fiscalía ciertas facultades que no tiene ordinariamente, como el uso de testigos con identidad reservada.

El académico criticó la gestión del Gobierno en esta materia, argumentado que no se ha focalizado en lo que corresponde desde el punto de vista legal, pues no ha formulado una ley apropiada para los casos de violencia en La Araucanía, lo cual ha calificado como una “violencia política de baja intensidad”.

“Las normas del terrorismo son mucho más severas y para este tipo de actos parecen desproporcionadas. Yo creo que una de las tareas que tenía esta ley que el Gobierno debió haber desarrollado era hacerse cargo de este problema”, concluyó.