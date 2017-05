Sátira sobre la sociedad triunfa en Cannes

El jurado presidido por Pedro Almodóvar sorprendió a todos al otorgar el máximo premio del Festival de Cannes a una comedia sueca de casi dos horas y media de duración. Ruben Ostlund accede así al selecto grupo de cineastas distinguidos con la Palma de Oro de Cannes con esta película que pone en escena un mundo idiotizado e hipócrita. La película tiene muchos momentos surrealistas y escenas brillantes que sin duda sedujeron al jurado.

“Es un premio que no nos esperábamos en lo absoluto. Espero que este galardón permita que tengamos más espacios de encuentro. Como se habla en la película The Square es una instalación que existe en Suecia que tiene como objetivo incitar a la gente a defender los valores humanísticos y a pensar en la responsabilidad común que deberíamos tener con el prójimo”, declaró Ostlund.

La noche en Cannes estuvo llena de premios para películas muy comprometidas políticamente. Fue el caso de la cinta 120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo, que desde su proyección causo una viva emoción general que la hizo acreedora del Gran Premio del Jurado. Robin Campillo retrata en su largometraje los momentos más difíciles de la epidemia del sida en Francia, en los años 90, y la lucha que llevó a cabo el grupo de acción Act Up por el acceso a los tratamientos y una mejor prevención.

“Estoy muy contento, aunque me hubiera gustado recibir este premio con todas las personas que participaron en la película. Esta cinta haba de las personas que conocí hace ya casi 25 años. Pienso mucho en todos aquellos que ya no están aquí. Pero también es una obra para hablar de los que siguen con nosotros y para recordar que la epidemia del sida sigue cobrándose víctimas”, dijo Campillo al término de la ceremonia.

Otro premio muy aplaudido en el Palacio de los festivales en Cannes fue el de la Mejor Interpretacion femenina para la actriz Diane Kruger, deslumbrante en el papel de una madre alemana que pierde a su marido turco y su hijo en un atentado racista en Aus dem Nichts de Fatih Akin.

“Para este papel conocí mucha gente que ha pasado por la difícil experiencia de perder un ser querido, sobre todo, madres que han perdido sus hijos. Nunca olvidaré a todas estas personas, sentí que las llevaba sobre mis hombros, declaró de su lado Diane Kruger.

De su lado, el actor Joaquin Phoenix se hizo con el premio al mejor actor por su interpretación en You were never really here de la británica Lynne Ramsay, quien también obtuvo el galardón del mejor guión, junto al griego Yorgos Lanthimos. Destacamos por último el premio a la mejor dirección para a estadounidense Sofia Coppola, y el premio del jurado para Loveless del ruso Andrey Zvyangintsev.

La 70 edición del Festival de cine de Cannes tuvo en el maestro español Pedro Almodóvar un presidente de lujo y figura tutelar quien se mostró sumamente honrado durante estos 15 días e impresionado con las películas que vio.