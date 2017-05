Bowie: Párrafos seleccionados

Starman

“Me quedé con la boca abierta viendo cómo aquella criatura de pelo naranja enfundada en una malla de cuerpo entero rodeaba con un brazo afeminado los hombros de Mick Ronson. Lo que me impactó no fue tanto la calidad de la canción, sino la impresión que me causó el aspecto de Bowie. Era abrumador. Parecía tan sexual, tan perspicaz, tan astuto y tan extraño. Chulo y vulnerable al mismo tiempo. Su rostro transmitía un sagaz entendimiento: una puerta hacia un mundo de placeres desconocidos”.

Andy Warhol

“Después de recibir un disparo de Valerie Solanas en 1968, Andy Warhol dijo: ‘Antes de que me dispararan, tenía la sospecha de que, en lugar de vivir, solo estaba viendo la tele. Desde el disparo, estoy seguro de ello’. El agudo comentario en once palabras de Bowie a las declaraciones de Warhol, en la canción epónima de Hunky dory (1971), es terriblemente certero: ‘Andy Warhol, la gran pantalla / es imposible distinguir uno de otra’. La irónica conciencia de sí mismo del artista y su público no puede ser otra que la de su inautenticidad, llevada a niveles cada vez más conscientes. Bowie pone repetidamente en acción esta estética warholiana”.

Rock ‘n’ Roll suicide

“¿De dónde provenía el poder de Bowie para conectar con chicos y chicas normales y corrientes, especialmente con los que estaban algo marginados, los que se aburrían y los que se sentían profundamente incómodos en su piel? La respuesta obvia nos la da ‘Rock ‘n’ roll suicide’, que es el último tema de Ziggy Stardust y la canción con la que Bowie cerraba muchos de sus conciertos (…) Ahí estaba Ziggy con su canción suicida, tendiéndonos la mano a nosotros, sumidos en una confusión muda, enmarañada, autodestructiva de extrarradio, y diciéndonos que éramos maravillosos”.

V-2 Schneider

“Bowie evoca la verdad por medio de ‘Estrategias oblicuas’, que fue el nombre de una serie de más de cien cartas que Brian Eno creó junto con el artista Peter Schmidt en 1975. Por ejemplo, durante la grabación de ‘V-2 Schneider’ (el título es al mismo tiempo un juego de palabras en referencia a los cohetes V-2 que devastaron algunas zonas de Londres en 1944 y a los dos miembros históricos de Kraftwerk: ‘we two’ = Ralf Hütter y Florian Schneider), Bowie empezó a tocar el saxo a destiempo por casualidad. Justo antes de grabar, había leído una de las cartas de ‘Estrategias oblicuas’, que decía: ‘Honra tu error como una intención oculta’. Y así nació el tema. Me gustaría insistir en que las letras de Bowie exigen que las entendamos en relación con una disciplina similar de lo oblicuo”.

The supermen

“Si no hubiésemos sido unos niños en aquella época, o si hubiésemos sido tan listos como Bowie, lo habríamos visto venir. The man who sold the world -un disco importante e incomprendido, a mi parecer- termina con un tema titulado ‘The supermen’. Bowie pregunta: ¿Quiénes son los superhombres nietzscheanos, esas criaturas que han dejado atrás la condición humana? Lejos del paraíso, camino al este del Edén, llevan ‘Trágicas vidas sin fin / no podían ni exhalar un suspiro con serenidad solemne / perversa / seres formidables encadenados a la vida’. La vida infinita, sobrehumana, del superhombre es una tortura cruel. Lo único que ansía es la oportunidad de morir”.

Space oddity

“La comedia épico-política del alunizaje del Apolo 11 en julio de 1969 se convierte en una parodia trágica en un solo acto titulada Hamlet en el espacio. Sin embargo, a diferencia del melancólico danés, el anhelo suicida del mayor Tom no se apoya en la invocación a ninguna deidad trascendente. Las primeras palabras de Hamlet sobre el escenario son ‘Si el Eterno no hubiese dispuesto en contra de aquellos que se dan muerte’ (…) En contraposición, el mayor Tom entona pasivamente: ‘Me siento muy en calma / y creo que mi nave sabe por dónde ir / decidle a mi mujer que la quiero mucho / ella lo sabe’”.

Where are we now?

“El amor encuentra un foco concreto en relación con un lugar y un momento específicos: Berlín a finales de los setenta. Estoy convencido de que había en Bowie un cierto anhelo de regresar a los veintinueve años y mudarse a Berlín con Iggy, de ir a incontables clubs de travestis, echar caladas a cigarrillos, beber sin cesar, pasarse la noche grabando. Suena genial. Pero no es un simple regodeo en el pasado, es un enfrentamiento con los recuerdos que a menudo nos desuellan vivos con la intención de plantear la pregunta: ¿dónde, en efecto, estamos ahora?”

The next day

“La figura del sacerdote corrupto no deja de aparecer en Bowie; el tema principal de The next day es el caso más reciente. Se trata de una idea llevada hasta un exceso delicioso, manierista, en el vídeo de Floria Sigismondi, con Gary Oldman como sacerdote decadente, Marion Cotillard como la puta/mística que recibe el estigma de Cristo y el propio Bowie como el profeta del Juicio Final que acaba por desaparecer repentinamente, suponemos que porque ha ascendido a los cielos (…) Horrorizado por la existencia pagana de nuestra civilización y la decadencia de una religión existente y organizada, Bowie ansía una auténtica religiosidad, una dimensión de la vida espiritual que no esté contaminada por la Iglesia o el Estado”.

Lazarus

“El Lázaro bíblico habita un espacio entre la vida y la muerte, pertenece a la vez a ambos reinos y a ninguno. Está a un tiempo muerto y no muerto (…) Tal vez Bowie nos esté diciendo que él también habita ese espacio entre la vida y la muerte, que su obra se movió sin descanso entre esos dos reinos, esos dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno”.

