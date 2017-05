FEDACHI y demanda por Maratón de Santiago: “Queremos mejorar el estándar de la competencia”

El presidente de la Federación Atlética de Chile (Fedachi), Juan Luis Carter, presentó ante la Fiscalía de Ñuñoa una denuncia contra los ex dirigentes Álvaro González (ex presidente) y Fernando Jamarne (ex vicepresidente) por múltiples irregularidades realizadas para obtener con el control de la Maratón de Santiago, en desmedro de la institución y el deporte nacional.

Carter afirmó que “la Federación Atlética de Chile fue utilizada maliciosamente por la anterior directiva a su propio beneficio para favorecer el control absoluto de la maratón en manos de la Corporación Maratón de Santiago”.

El presidente de Fedachi precisó que “realizamos una exhaustiva investigación que hoy nos permite afirmar con evidencia que los citados ex dirigentes obraron de mala fe, utilizaron y abusaron de sus cargos dirigenciales para apartarnos del control de la Maratón de Santiago, perjudicando a nuestros deportistas”.

Juan Luis Carter destacó que la Federación Atlética de Chile ya inició las gestiones para la organización de la maratón el próximo 8 de abril en Santiago, con el objetivo de fortalecer la institución y el deporte nacional.

“Estamos trabajando arduamente para que el 2018 Chile viva la mejor maratón de los últimos años, llevando la carrera a categoría ORO en el corto plazo. Con la mística y la fuerza que nos caracteriza tenemos la seguridad que haremos un evento único, con los más altos estándares, que realzará el deporte de nuestro país”, destacó.

Para Carter “la Maratón vuelve a su lugar de origen y natural, donde nunca debió salir, la Federación Atlética de Chile. La creación de la Corporación Maratón de Santiago significó un gigantesco perjuicio económico a la Federación, lo que queremos dejar atrás”.