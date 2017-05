Justicia decreta arresto domiciliario para ocho nuevos imputados en fraude a Carabineros

Por más de cuatro horas se extendió la quinta formalización por el caso del millonario fraude al interior de Carabineros. En la ocasión el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, le imputó cargos a ocho de los 13 nuevos involucrados que debían comparecer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. De ellos, cinco son ex carabineros y tres civiles.

Durante la audiencia, el fiscal Campos expuso los antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, fundamentan la relación de los imputados con los delitos cometidos dentro de la institución: asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Según indicó el persecutor, estas personas habrían facilitado sus cuentas corrientes para recibir transferencias ilegales por parte de Carabineros.

Uno de ellos fue el ex oficial Alejandro Ponce Ovalle, quien recibió diez depósitos entre los años 2010 y 2011 por un monto cercano a los 450 millones de pesos. Por esta razón, el fiscal Eugenio Campos solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para dicho imputado, a la que no accedió el tribunal, decretando arresto domiciliario total.

Al respecto, el representante del Ministerio Público, dijo sentirse conforme con la decisión de la justicia. “Estamos satisfechos porque aquí lo importante es seguir avanzando. Nos quedan muchos más imputados por pasar a audiencia de formalización y tenemos que seguir avanzando en juntar todos y cada uno de los antecedentes”.

Una visión distinta a la del abogado defensor de Ponce Ovalle, quien aseguró que no existió lavado de activos por parte de su representado, para lo cual, señaló, se requiere de una “maquinación que no existió”.

Las audiencias se desarrollan luego de la comparecencia de ex generales directores de Carabineros ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en donde descartaron cualquier conocimiento sobre las irregularidades que se cometieron durante sus mandatos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado integrante de esta instancia, el DC Sergio Espejo, indicó que no le resultaron satisfactorias las declaraciones de los ex uniformados, manifestando que es poco creíble que no hubiera cómo detectar estas irregularidades.

“Acá ellos dicen, había un grupo de personas a cargo del control de las finanzas, ellos se organizaron para cometer un delito, no había como detectar. Eso la verdad, es bastante inverosímil porque ningún sistema de control funciona solo”, comentó el legislador.

El parlamentario apuntó además a la falla en los controles internos, pero también externos, haciendo alusión a las evaluaciones realizadas por la Contraloría, las que a su juicio, han sido insuficientes. “Si Contraloría tenía conciencia de que los sistemas de control no eran los adecuados, y que eventualmente eran necesarias modificaciones legales, ¿por qué no alertó sobre eso?”, subrayó Espejo.

Además reiteró que el actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, debe abandonar su cargo, no sólo por la responsabilidad del mando, sino que también por lo complejo que resulta que se realicen investigaciones, estando los superiores en su puesto en una institución tan jerárquica como es la policía uniformada.