Ministro Eyzaguirre: Un cambio de gobierno no frenará el debate constitucional

Nicolás Eyzaguirre enfatizó que el Gobierno no espera que la discusión sobre una nueva carta fundamental quede concluida en esta administración y que dependerá de la ciudadanía hacer valer esta demanda.

El en marco del seminario Cambio constitucional en Chile”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Clapes UC, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre se refirió al futuro de este debate en caso de que llegue a La Moneda un representante de Chile Vamos.

Eyzaguirre confirmó que antes del fin del Gobierno, Michelle Bachelet ingresará el proyecto de reforma constitucional, para que inicie su trámite legislativo: “La Presidenta envió al Congreso una reforma al Capítulo XV de la actual Constitución y durante el segundo semestre enviará al Congreso el proyecto de nueva Constitución, a objeto de que el Congreso comience su discusión y sin duda alguna no para que la termine, porque esto será materia del próximo gobierno”

La idea del Ejecutivo es que esa discusión esté ceñida a lo planteado por los ciudadanos en los encuentros constituyentes. Así, otro de los asistentes, el DC Jorge Burgos dijo que “no hay viabilidad de reforma sin acuerdo político. Es necesario, indispensable, un pacto político. El desprestigio de la política –y de todos, empresarios, iglesia, instituciones– en Chile no puede ser peor, o falta poco para llegar a ese punto. Hay que hacerse parte, tener la capacidad de sugerir una propuesta de constitución sensata”.

Sobre transparencia y participación también hablaron otros de los presentes, por ejemplo, abogado de la UDP Javier Couso. eL Constitucionalista planteó que el principal riesgo es que “la Constitución se desfonde por falta de participación, por desconfianzas. No basta con que sea jurídicamente legítimo, también tiene que ser sociológico”, señaló el académico. “Cada constitución viene a responder al problema que enfrenta la sociedad. ¿Cuál es el nuestro? Una crisis de representación, de credibilidad. Este es el tema más político y politizable de todos, y el consenso va a pasar por un mínimo común denominador desde el cual moverse”.

En ese sentido, Eyzaguirre aseguró que el tema constitucional “será inescapable” para la próxima administración, debido a la fuerte demanda ciudadana por reformar el actual texto constitucional.

Sin embargo, un ex representante del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, no dudó en exponer cuáles serían los cambios necesarios al texto fundamental. El hoy director de Clapes pidió acelerar la fase de análisis de contenidos, haciendo un llamado a mantener “los principios del Orden Público Económico por la relevancia que han tenido sus efectos en el desarrollo de Chile”.

Así, el ex ministro de Hacienda de Piñera dijo que “es importante establecer una entidad cambiaria y monetaria independiente; establecer quórums o supramayorías para la aprobación de reformas constitucionales; entender que la cantidad de derechos que establecen las constituciones no aseguran por su solo reconocimiento el mejoramiento de los índices de igualdad: y por último, asegurar que seguiremos aportando al debate proponiendo la incorporación o profundización de materias que nos permitan una mayor responsabilidad fiscal y un mejor manejo de las finanzas públicas. Los Consejos Fiscales, la Regla Fiscal y los procedimientos presupuestarios centralizados son temas que no podemos obviar en esta etapa del proceso constituyente”.

Respecto a la posibilidad que se rechace el proyecto de ley que reforma el Capítulo XV de la actual Constitución, el cual requiere de un alto quorum de diputados y senadores para su aprobación, el titular de la Segpres indicó que esta situación no afectaría los otros cambios.

La autoridad hizo mención también a la agenda legislativa del Ejecutivo y a los proyectos que faltan por ingresar tomando en cuenta que restan sólo nueve meses para el término del mandato de Michelle Bachelet. Al respecto Eyzaguirre aseguró que antes de que finalice la actual administración serán enviados al Congreso los proyectos de reforma al sistema de pensiones, nueva Constitución y migrantes.

