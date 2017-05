Bernardo Larraín Matte es elegido nuevo presidente de la Sofofa

Durante horas de esta tarde, la asamblea anual de socios 133 de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), eligió como presidente a Bernardo Larraín Matte. El ingeniero comercial es el actual presidente de la compañía eléctrica Colbún y pertenece a la tercera generación del grupo Matte.

El presidente electo, quien ocupará su cargo hasta 2019, nombró como vicepresidenta a Janet Awad y como segundo vicepresidente a Gonzalo Said.

El empresario fue como lista única a competir por el cargo, luego de que el presidente de Alimentos y Bebidas (AB Chile) Rodrigo Álvarez, decidiera bajar su candidatura en medio de fuertes cuestionamientos a Larraín Matte por formar parte del directorio de CMPC, empresa sancionada en el caso de colusión del papel higiénico.

En su discurso de nombramiento, Larraín se refirió a este punto afirmando que las críticas que se le realizaron fueron “legítimas e incluso necesarias”. Además, declaró que “las empresas, así como las personas, no son grandes porque no se equivocan, sino que la medida de su grandeza está dada por cómo reaccionan frente a sus errores y crisis”.

Tras la purga por las candidaturas, Larraín nombró a Alvarez como miembro del Comité Ejecutivo del gremio. El ex ministro de Sebastián Piñera señaló a El Mostrador que aceptó el cargo con el objetivo de dar “Una clara señal de unidad empresarial, en medio de un momento complejo y para dar por terminado este proceso electoral. La continuidad a muchísimas cosas positivas del trabajo de Hermann von Mühlenbrock y su mesa”.

Final “no idílico”

Por su parte, el ex presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, se refirió en su discurso de cierre al complejo escenario por el que pasa la entidad luego de que se encontraran micrófonos y otros implementos que hacen sospechar un caso de espionaje al interior del organismo.

“Cuando cada uno de los que estamos hoy sentados aquí éramos niños sabíamos que los cuentos tenían un final feliz. Eso además de darnos seguridad, nos ponía contentos. A medida que la vida avanza vamos perdiendo la inocencia y también vamos aprendiendo que la vida nos pone desafíos, y que no siempre ese final es idílico”, sostuvo en relación a los hechos que marcan su salida.

En otro ámbito, el empresario también manifestó “la especial preocupación” de la mesa que presidió y del Comité Ejecutivo quienes, aseguró, “pudo conocer en terreno el drama de violencia que viven ciudadanos y empresarios de la región de La Araucanía”.

En la misma línea, reivindicó el llamado que realizó a las autoridades, siendo presidente de la Sofofa, para acabar con el conflicto en La Araucanía: “Lo dijimos en su momento y lo quiero repetir hoy día: no fue un llamado político ni económico… fue un llamado humano. Esta situación no se debe tolerar en un país que dice ser democrático, donde el funcionamiento del Estado de Derecho es una condición fundamental. La violencia sufrida en La Araucanía no solo afecta profundamente el derecho de propiedad de quienes emprenden, sino también el legítimo derecho de los chilenos, de vivir en paz”.