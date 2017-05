BMX chileno viaja a Argentina para participar del Panamericano de la especialidad

El Equipo BMX integrado por Cristóbal Palominos, Diego Aguirre, Hernán Godoy, Francisco Rojas, Raimundo Guzmán, Ítalo Soto y José Concha serán los representantes chilenos en el Campeonato Panamericano UCI y en la Copa Latinoamericana, torneos que largarán el 3 y 4 de junio en Santiago del Estero, torneos preparatorios para el Campeonato Mundial de la especialidad en Charlotte, Estados Unidos, del 24 al 28 de julio. Completa la delegación nacional el entrenador Felipe Vidal.

Los seleccionados nacionales han estado sometidos a grandes cargas y riguroso entrenamiento para enfrentar estos dos eventos internacionales.

El mejor exponente de la disciplina Cristóbal Palominos, tras sentirse totalmente recuperado de la lesión que sufrió hace seis meses en Canadá, alcanzó la clasificación a las competencias que se desarrollarán en la ciudad trasandina, tras el excelente rendimiento deportivo demostrado en las Copas del Mundo en Europa. Palominos comenta que “me ha costado un poco retomar después de la lesión que tuve en Toronto. Cuesta volver con la misma confianza. Me he sentido muy bien, me he preparado harto física y psicológicamente. Estuvimos corriendo hace un par de semanas en Europa, eso me sirvió para recuperar la confianza. Venimos haciendo las cosas bien”.

Para el destacado biker quien deberá medirse con lo más selecto del MTB de la región, Argentina, Brasil y Venezuela, su objetivo no es menor. El deportista va por conseguir grandes resultados, su meta final es posicionarse en el podio: “mi primer objetivo es ganar, como deportista de alto rendimiento entreno para ganar”. En el Campeonato del Mundo en julio próximo, el riders es enfático en señalar que “para el mundial, vamos a hacer una buena preparación, tratar de hacer lo mejor posible, ojalá hacer un podio”.

Por su parte el entrenador Felipe Vidal, está confiado en el rendimiento deportivo de sus dirigidos. La escuadra nacional pasó por varios procesos selectivos para llegar a estos eventos internacionales. Vidal explica que “nosotros estamos en estos momentos en una curva ascendente de rendimiento. Partimos con pasar las clasificatorias en mangas sudamericanas. El trabajo es en equipo, ellos se apoyan constantemente. Aspiramos ahora, en este panamericano, estar en semifinales y hasta alguna final panamericana”.

Sin duda, que dentro del conjunto chileno hay un corredor que posee más experiencia deportiva, es el caso de Cristóbal Palominos, el técnico chileno aclara que “es el chico que destaca más de nuestra delegación. Él fue tres veces campeón del mundo en las categorías inferiores. Esperamos, en esta competencia que nos de luces”.

Chile posee sólo una plaza para el mundial de Estados Unidos, por lo que concurrirá el representante de mejor rendimiento deportivo: “nuestra competencia fundamental de 2017 es este panamericano, más que el mundial. Se verán los resultados en conjunto con los rendimientos del ciclo que tengan ellos y de las competencias internacionales que hayan participado. Ellos tienen un ranking”, agrega el entrenador de BMX.

Tras los eventos de Santiago del Estero, después del mundial, está programada la participación en la Copa del Mundo en argentina y una Copa Latinoamericana en Perú, Cristóbal Palominos afirma que “con esas competencias estaríamos terminando el circuito mundial este año. Eso es lo que tenemos más concreto”.