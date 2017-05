Los jóvenes y el tabaco

Señor Director:

Los tiempos cambian , cada vez los jóvenes empezamos a hacer cosas a edad más temprana que la edad que nuestros padres lo hacían.Pero no siempre tomamos los riesgos de estos actos donde no siempre tenemos conciencia,hoy en día la mayoría de los jóvenes fuman.

Para darse cuenta de esta realidad solo basta con pararse en un colegio o liceo en hora de almuerzo o al término de clases, cada vez los más jóvenes son lo que empiezan a consumir tabaco o cigarros, e visto jóvenes de 14 años fumando sin saber las repercusiones que esto tendrá para su futuro. Lo que me lleva a pensar cómo es que esto jóvenes o niños llegan a tener acceso a este tipo de sustancias que poco a poco los va matando. Según la ley: se prohíbe la venta a menores de 18 años, entonces cómo estos llegan a conseguirlos . ¿Es que en Chile somos tan desconsiderados en no pensar en el futuro de estos jóvenes y solamente pensamos en llenar nuestros bolsillos de dinero de la forma mas rápida y fácil ? ¿Es que no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestra sociedad?

Por eso Señor Director pienso que deberíamos pensar en nuestro futuro y no en el ahora siempre hay distintas formas de progresar y esta es una de ellas aunque no se note mucho la diferencia debemos pensar en el futuro y salvar el máximo de vidas posibles.