Entre el color y la crítica: La apuesta de la nueva ilustración chilena

Los ilustradores Mathias Sielfeld (1986), Pablo Luebert (1986), Nico González (1989) y Matías Prado (1986) han coincidido muy pocas veces. Prácticamente, no se conocen. Han conversado casi siempre a través de chat o correo y han visto el trabajo del otro, principalmente, por medio de redes sociales. Sin embargo, pese a esta distancia, los cuatro dibujantes tienen más de una cosa en común.

Hace unos meses PLOP! Galería los convocó a trabajar en una exposición colectiva para dar cuenta de las últimas tendencias de la ilustración contemporánea en Chile.

De esta forma, surgió Casa ajena, exhibición que a partir del próximo sábado tres de junio podrá visitarse en el espacio ubicado en calle Merced #349.

La exposición reúne obras antiguas de los artistas así como piezas creadas especialmente para la ocasión. Así, la muestra presenta diferentes etapas de cada uno de los autores.

Pero en ellos, hay temas que se repiten: el color, la utilización de plataformas en Internet y la crítica a situaciones cotidianas, son ejemplo de ello. Pero, ¿quiénes son estos exponentes?

Mathias Sielfeld: Cuestionado desde la Web

El interés de Mathias Sielfeld por la ilustración surgió en su colegio de Concepción. Más tarde decidió estudiar diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que tuvo que trasladarse a vivir a Santiago.

Luego de egresar y trabajar con sus primeros clientes, sin embargo, se dio cuenta de que pese a su gusto por el dibujo, no lograba ilustrar todo lo que quería: “Nunca me sentía pleno”, cuenta el autor respecto de sus primeros años laborales.

Por eso, en 2016 el dibujante tomó una decisión: publicar en redes sociales una serie de imágenes que reflejaran los problemas de la sociedad actual. Así nació el proyecto OyeMathias, fanpage que reúne las viñetas de Sielfeld.

“Tengo la autoimposición de todos los días hacer una idea que pueda convertirse en viñeta. Los dibujos tienen que ver mucho con lo que está pasando, lo que a mí me está molestando o alguna noticia. Actualmente, llevo 135”, relata el ilustrador, quien actualmente trabaja en un libro que compilará todo este material.

En Casa ajena el ilustrador presentará acuarelas y viñetas pertenecientes al proyecto OyeMathias. Además, sumará dibujos en tinta.

Matías Prado: el dibujo como pieza que trasciende

Para Matías Prado el desafío es que la ilustración pueda considerarse como un objeto independiente y universal, capaz de trascender.

“Me importa mucho que la ilustración no esté apoyada con un texto, para que se transforme en una obra que también pueda trascender. Es súper importante no cerrar la ilustración, no contextualizarla a uno solo nicho”, manifiesta el artista que además ha presentado su trabajo en Madrid y Barcelona.

En la muestra el ilustrador presentará cerca de ocho piezas. Una de ellas pertenecientes a la serie Gente, gente, gente. El resto es un trabajo en acuarela, otro en policromo y obras realizadas especialmente para la actividad.

Pablo Luebert: el filósofo ilustrado

Pablo Luebert ha colaborado con revistas, diarios, exposiciones y marcas. Sin embargo, pese a su trayectoria, su formación no tiene nada que ver con el dibujo, sino que con la Filosofía. Por ello, el autor dice que prefiere pensar que ambas disciplinas se unen constantemente en su obra: “Estoy en el límite de la ilustración reflexiva y abstracta. Llevar la ilustración a lo racional y lo emocional”. De ahí que sus temas se liguen con “las cosas que pasan”, los problemas cotidianos, la vida.

“Siempre están presentes las cosa que me suceden y la relación de las personas con el como viven respecto del tiempo”, comenta el autor que además, presentará en la muestra cerca de ocho piezas.

Nico González, desde la intuición y el cómic

A Nicolás González le tomó varios años decidirse por estudiar ilustración. Pese a su destreza con el dibujo no quería ni entrar a estudiar arquitectura o diseño. Pero el tiempo le dio la razón. Tras cuatro años de indecisiones se propuso crear una propuesta ligada al cómic.

Desde ahí ha logrado trabajar de manera independiente así como en la Fundación Neruda o Metro de Santiago.

Actualmente, está preparando la publicación de una historieta.

