Cuenta pública: las once marchas contra el Gobierno

A las 10.30 se prevé el inicio del último discurso de la presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso. En paralelo, miles de personas se movilizarán en contra de la conducción del país.

Según información oficial, hay once marchas autorizadas a lo largo del país. De norte a sur, la primera será en Arica y la última en Puerto Montt, en todas ellas diversas organizaciones sociales han anunciado sumarse a la convocatoria.

Mapa de marchas:

Una de las más anunciadas es la organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el movimiento espera convocar a miles de personas para recorrer junto a sus demandas las calles de Valparaís.

Los universitarios no estarían solos. Estudiantes secundarios ya anunciaron plegarse a la convocatoria, así como representantes del mundo docente, de la salud y movimientos como No + AFP.

La marcha fue convocada para las 11 horas desde Plaza Sotomayor.

Entre las demandas del movimiento está el exigir que el Congreso destrabe las medidas anunciadas para educación. Los voceros también declararon que sus propuestas están siendo declaradas inadmisibles como el “Marco Regulatorio” y que la actual reforma permite el lucro en IP y CFT.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Sofía Barahona, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, explicó que la molestia radica en las promesas incumplidas, cuyo aire transformador se ha traducido en “más de lo mismo”, primando la falta de diálogo con los actores implicados. Así, confirmó que también se desplazarán por Santiago desde las 11.00 de la mañana.

Desde la Confech no descartaron la paralización total de las actividades universitarias si es que no se toman medidas de ajuste. En su acusación, emplazaron las trabas puestas desde ministerios como el de Educación y Hacienda para aprobar medidas que transformen la educación nacional: “Esperamos que existan mayores claridades, por ejemplo, con la ley de las universidades estatales o la fórmula del fin al CAE. Si no se abordan estas demandas, aumentaremos nuestras movilizaciones”, radicalización a la que sumarían otros actores del sector.

En tanto, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP comentó que en Valparaíso mostrarán su disconformidad “ante la poca celeridad y seriedad para abordar nuestras demandas, que son justas”, haciendo referencia a las promesas incumplidas en materia previsional.