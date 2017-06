Rector Vivaldi profundiza los vínculos de la U. de Chile con el MIT y Harvard

Con un breve recorrido por el Campus de MIT, que comenzó con la bienvenida de David Capodilupo, director ejecutivo de la oficina de programas internacionales de dicha entidad, este martes 30 de mayo se inició el viaje académico del Rector Vivaldi, que tiene por objetivo fortalecer el trabajo ya existente entre la Universidad de Chile y esta institución de alto prestigio en investigación, en la que se han formado destacados académicos y autoridades de la Casa de Bello, entre ellas, el propio Rector.

El Rector Vivaldi destacó las diversas líneas de trabajo ya existentes entre nuestro plantel y el MIT, reforzando el compromiso profundizar dicho esfuerzo, a partir de temas de interés mutuos tales como data analytics en e-health.

Por su parte, el director de relaciones internacionales de nuestra casa de estudios, Eduardo Vera, quien también se encuentra en esta gira, destacó que “esta visita consolida aún más los fuertes lazos académicos existentes entre MIT y la Universidad de Chile, generados a través de varios destacados académicos de nuestra universidad que han hecho su doctorado acá y que mantienen estrecha colaboración académica con MIT ”.

La primera jornada de la gira incluyó el encuentro con Lee Ullman, director del MIT Sloan Latin America Office (MSLAO), organismo con el cual la Universidad organizó el encuentro “Strategic Analytics: Changing the Future of Healthcare”, realizado recientemente en Santiago. Este primer día, el Rector Vivaldi, el profesor Vera y el profesor Miguel Allende, quien se sumó a esta parte de la visita, recorrieron el “Picower Institute for Learning and Memory” que junto al “Department of Brian and Cognitive Sciences”, realizan trabajos pioneros de neurobiología a nivel molecular de enorme relevancia para el entendimiento de patologías cerebrales como el Alzheimer.

Además, participaron de una actividad especial con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, organizada por el Programa Chile-Mass de la Embajada de Chile en Washington, en la que participaron integrantes de la comunidad de estudiantes, académicos y profesionales chilenos trabajando en el área de Boston, con quienes se discutieron los lineamientos de la Iniciativa Carén y tanto el debate actual por la reforma a la Educación Superior en Chile, como los desafíos comunes que enfrentan las universidades en todo el mundo.

Respecto a Carén, el Rector expresó que las autoridades del MIT se manifestaron especialmente interesadas por las novedosas características de esta iniciativa transdisciplinaria donde podrían implementarse con éxito experiencias regionales de innovación tecnológica. “Uno de los ejes esenciales de la Iniciativa Carén es que es una respuesta a las necesidades no sólo de Chile, sino que del mundo, de trabajo interdisciplinario, interinstitucional e internacional para enfrentar grandes desafíos como son los recursos hídricos, el envejecimiento, alimentos, salud y educación. Para ello, resulta esencial utilizar las mejores herramientas de análisis que continuan emergiendo con gran fuerza en Data Science. Planteamos la idea trabajar varios de estos temas en forma conjunta con el MIT y hemos tenido una gran receptividad”, agregó el profesor Vera.

El segundo día de actividades en el MIT se inició con una reunión con Georgina Campbell, directora ejecutiva del Legatum Center y con Sarah Jane Mazted, directora Ejecutiva del proyecto REAP, con quienes se discutió en profundidad el ecosistema de innovación del MIT y el trabajo realizado por el Santiago Team de REAP, cuya última reunión se realizó en Boston justo la semana anterior. El día continuó con encuentros con los académicos Richard Lester, Kris Schaefer, Rosalind Picard y Dimitris Bertsimas

El viaje académico continúa en Harvard el 1 y 2 de junio, para proseguir en el viejo continente, donde el rector será parte del encuentro Hamburg Transational University Leaders Council, un seminario en el que compartirá espacio con otros representantes del sistema de educación superior de otros países, a fin de intercambiar experiencias, visiones y diagnósticos de sus realidades locales.