Ya no corre solo: Se estrecha la primaria entre Piñera y Ossandón

La encuesta CEP confirmó el liderazgo del ex Presidente en la derecha. Sin embargo, factores como su baja evaluación positiva, en la que obtuvo menos que el senador y ex alcalde de Puente Alto, activan las alarmas en el piñerismo.

Los resultados de la encuesta CEP publicada el pasado viernes dejaron a Sebastián Piñera como el mejor perfilado de cara a las elecciones presidenciales del presente año. Aunque los análisis dicen que nada está cerrado, sobre todo por algunos números que instalaron un nuevo escenario al interior de Chile Vamos.

En la medición de preferencias sobre quién debería ser el próximo jefe de gobierno, las cifras arrojaron que Sebastián Piñera lidera el ranking con un 24%, seguido por Alejandro Guillier con un 13%. Pero la sorpresa de esta pelea se dio en el tercer lugar, porque ahí se ubicó el senador independiente y precandidato de Chile Vamos, Manuel José Ossandón.

El ex alcalde de Puente Alto aparece con un 5,4%, superando por algunos decimales a la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien tuvo un 4,8%. Pero además de ubicarse en el tercer lugar, Ossandón experimentó un alza respecto de su medición anterior en la encuesta, cuando marcó un 2%.

Ossandón se vio muy contento tras los resultados. Cercanos al precandidato señalaron a Radio Universidad de Chile que destacan dos puntos: La imagen positiva del senador además los números de Sebastián Piñera en la encuesta .

El ex mandatario es el personaje con mayor conocimiento dentro de las figuras políticas, un 98%. Pero lcuando se trata de evaluación positiva, Piñera se encuentra en el séptimo lugar con un 35%.

Si bien el ex presidente subió un punto respecto del 34% que marcó en diciembre, en este ítem Ossandón sacó cuentas alegres frente a Sebastián Piñera. Pese a que el senador se mantuvo en un 60% de conocimiento público, su evaluación positiva subió de un 34% a un 40%, ubicándose en el quinto lugar, superando en dos puestos al actual favorito de la derecha..

Respecto de estas cifras, Ossandón se mostró satisfecho y considera que superará a Sebastián Piñera:

“Creo que es una muy buena encuesta para mí, porque demuestra que el programa que hice está en lo que Chile necesita. Demostramos que sí tenemos calle, que los problemas que hemos priorizado son lo que la gente quiere. Creo que las encuestas son una pequeña foto. El candidato de los partidos políticos es conocido en un 98% y yo en un 60%, o sea él está en el techo y yo en el piso. Además, yo soy lejos el mejor evaluado y con menos rechazo de Chile Vamos. Además vemos que en las primarias sigue estancado el ex presidente y yo subí a 12 y vamos a seguir subiendo, entonces tenemos altísimas posibilidades de ganar las primarias”, manifestó.

Ossandón cree que el tiempo de campaña que resta durante este mes será decisivo en el resultado. Por lo mismo, seguirá apostando por el trabajo en terreno y un buen despliegue comunicacional.

Por su parte, el ex mandatario señaló durante un acto de campaña que son otros factores los que condicionan la evaluación positiva, deslizando la posibilidad de que la Nueva Mayoría impulsaría otras opciones como la de Ossandón.

“Las personas que quieren seguir con la Nueva Mayoría saben que quien tiene las mejores oportunidades de producir el cambio positivo y traer tiempos mejores somos nosotros, por tanto, una de las estrategias que ellos usan es precisamente inflar a algunos, pero todos sabemos que la verdadera opción de cambio la representamos nosotros”, afirmó.

Los cercanos a Ossandón miran las cifras de la CEP y no ven imposibles. Es primera vez que la encuesta pregunta por las primarias de Chile Vamos y los resultados dicen que el ex mandatario obtiene un 29%, mientras que el senador se queda con un 12% en segundo lugar. Trabajadores de la campaña del congresista plantean que el votante de Ossandón es más fiel que el de Piñera, por lo que apuestan que en la realidad no será más de la mitad de ese 29% quienes vayan a los comicios.

El piñerismo ya había dado señales del temor que provoca la posibilidad de que la participación en las primarias sea baja. Durante las últimas semanas, el llamado a los votantes desde el sector, incluyendo al ex presidente y su esposa Cecilia Morel, ha sido el de no confiarse e ir a las urnas en la jornada del 2 de julio.

En tanto, uno de los puntos que llamó la atención de la encuesta y que podría ser contraproducente para Sebastián Piñera, es que en la pregunta de cuáles deberían ser los principales atributos del próximo presidente, lo más destacado fue la honestidad, talón de Aquiles del ex mandatario, quien recordemos, actualmente está involucrado en distintos procesos judiciales vinculados a sus inversiones en el extranjero.