Banco Central disminuye proyección de crecimiento para 2017

La economía chilena creció un 0,1 por ciento en comparación al mes anterior, de acuerdo al informe del Imacec de abril entregado este lunes por el Banco Central. El ente emisor recordó que el mes registró tres días hábiles menos que abril de 2016, lo que influyó en las aún deprimidas cifras económicas.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió al resultado del Imacec de abril. Uno de los puntos que destacó es que en el cuarto mes de este año hubo tres días hábiles menos que el año pasado y eso influyó de alguna manera en el resultado.

El personero de gobierno destacó que “la política macroeconómica está teniendo efectos”, poniendo como ejemplo las tasas hipotecarias, que “están en el mínimo en más de 10 años”.

Rodrigo Valdés resaltó además los proyectos de inversión estatal a corto y largo plazo, que durante la segunda parte del año, indicó, ayudarán a revitalizar la economía nacional.

El jefe de las finanzas públicas descartó que el sector privado esté esperando un cambio de gobierno para tomar decisiones económicas.

“Nosotros no vamos a hacer locuras de corto plazo. Si alguno estaba esperando un paquete fiscal expansivo o una rebaja de impuestos transitoria, la verdad que eso no es concordante con el cuidado que debemos tener con las finanzas públicas. Yo veo un país que cuida su equilibrio macroeconómico y aunque hay una elección adelante, yo creo que todos los candidatos tienen propuestas diferenciadoras, pero que son todas amigables hacia la inversión, por lo que no creo que el ciclo electoral influya demasiado en estas decisiones”.

Este lunes el Banco Central de Chile presentó además el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, en el que hizo una nueva baja en la estimación para el crecimiento de la economía chilena.

Si en el reporte de marzo, el ente emisor esperaba que Chile creciera entre 1 y 2 por ciento, esta vez espera que lo haga en entre un 1 y 1,75 por ciento.

Pese a ello, hubo una mejora en las perspectivas para 2018, ya que si en el informe anterior estimó una expansión de entre 2,25 y 3,25 por ciento, ahora la subió a un rango de entre 2,5 y 3,5 por ciento.

El presidente del instituto emisor, Mario Marcel, alertó además sobre el aumento del endeudamiento de los hogares, debido a la desaceleración económica, fenómeno que podría seguir deteriorándose si no mejoran las cifras en la economía.

“Se ha ajustado el crecimiento de las remuneraciones nominales, ha habido un pequeño aumento del desempleo, cierta reducción en las jornadas de trabajo, un rebalance entre empleo asalariado y no asalariado, entonces yo diría que ese conjunto de factores es el que explica una situación restrictiva en los ingresos de los hogares que eventualmente se traduce en este incremento de la mora”.

Para el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, la morosidad es un tema recurrente y que se constata aún más en el casi millón de trabajadores que percibe un poco más de 240 mil pesos.

Gálvez alertó sobre la necesidad de los chilenos de tener más de un trabajo, sumado a las jornadas parciales involuntarias y que más de 680 mil personas están obligadas a realizar para aumentar sus ingresos mensuales.

“Hoy en día el salario mínimo es un ingreso que no alcanza para más que un kilo de pan por día, ir y volver del trabajo, entonces lo que queda de ese salario mínimo está destinado al arriendo de una pieza básica y se acabó el sueldo. Eso muchas veces obliga a que las personas tengan que buscar otros trabajos o tengan que aumentar sus jornadas, una insuficiencia de ingreso que genera problema de deuda en los hogares”.

Según datos del Banco Central el endeudamiento en los hogares se relaciona con los créditos de consumo, hipotecarios y cajas de compensación, donde el rango etario que más creció es el de 70 años y más, cuya morosidad representa 2,1 veces el ingreso promedio de los adultos mayores.