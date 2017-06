Fiscal Manuel Guerra desmiente tesis de Piñera sobre espionaje en la Sofofa

El persecutor indicó que no hay indicios que acrediten que el espionaje se debió por motivos “amorosos”. Manuel Guerra agregó que por el momento no tiene pensado citar a declarar al ex Mandatario.

“No tenemos ningún antecedente que dé cuenta que esto guarda relación con un asunto de carácter emocional o relativo a relaciones de pareja” afirmó el fiscal Manuel Guerra respecto de las declaraciones que emitió el ex presidente Sebastián Piñera donde aseguró que “fuentes cercanas a la Sofofa me indicaron que todo esto relativo al espionaje se podría deber a motivos amorosos”.

El persecutor tuvo que reaccionar ante las declaraciones de Sebastián Piñera y agregó que la investigación todavía está en curso por lo que todas las líneas de indagación que puedan surgir deben ser revisadas.

Respecto de que si este tipo de declaraciones entorpece la investigación que lleva adelante el ministerio público, Guerra señaló que “no soy amigo de andar dando adjetivos calificativos respecto a las palabras de una persona”, agregando que “no nos parece sano especular con versiones que no cuenten con antecedentes relevantes que la sustenten”.

El persecutor señaló que se está trabajando de manera acuciosa para determinar qué fue lo que motivó la instalación de dichas cámaras en la oficina del presidente de la Sofofa.

Asimismo invitó al ex Mandatario a que entregue los antecedentes que posee al Ministerio Público “si tiene antecedentes en su poder que sea relevante le pedimos que por favor se los haga llegar a la fiscalía y eso va para todo el mundo. Pero vemos que esas palabras las emitió en un programa de conversación, es una opinión y no creemos junto a los otros fiscales que sea relevante citarlo”, señaló.

El fiscal Manuel Guerra agregó que mientras no se lleguen a conclusiones no es prudente -a su parecer- especular al respecto, añadiendo que por el momento no tienen pensado citar a declarar al exmandatario, lo anterior tomando en cuenta que sus dichos fueron en el marco de un programa de televisión, además que “lo que él menciona no se vincula en nada con la investigación que estamos llevando y con los antecedentes que se han reunido”.

Respecto a las personas citadas a declarar por la causa durante la semana, Manuel Guerra no entregó mayores detalles sobre las identidades de las personas, aunque sostuvo que corresponden a personas relacionadas tanto a la Sofofa como a empresas Carozzi.